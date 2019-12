Claudia Díaz deja atrás a Pedro Gallese y se luce bailando samba

La aún esposa del jugador aliancista Pedro Gallese no deja que los escándalos perturben su tranquilidad y apareció en redes sociales realizando una coreografía junto a su hermana.

Luego del destape de infidelidad presentando en “Magaly TV: la firme", el futbolista ha expresado frente a cámaras estar arrepentido y le pidió a su pareja una segunda oportunidad. Sin embargo, Claudia Díaz se ha mantenido firme en su decisión y no da su brazo a torcer.

Con un video publicado en redes sociales, Claudia ha demostrado que continúa con su vida de la mejor manera. Ahora disfruta de uno de sus hobbies favoritos junto a su hermana Daniella, quien la ha apoyado en la difícil situación que le tocó vivir.

Como se observa en las imágenes, la expareja del aliancista, se luce bailando al ritmo de una samba. “Después de cuánto, un buen baile con la loca de mi hermana”, escribió Daniella Díaz en su historia de Instagram, que luego fue compartida por Claudia.

Pedro Gallese le pide perdón a Claudia Díaz en vivo

Tras revelarse la infidelidad del guardameta con Lucero Jara, el jugador se mostró muy arrepentido y no perdió la oportunidad de hacerlo frente a cámaras.

Luego del partido con el que Alianza Lima clasificó a la final del Torneo Nacional, Pedro Gallese fue buscado por los reporteros para dar sus declaraciones. Sin embargo, él aprovecho el momento para mandarle un mensaje a su esposa Claudia Díaz.

Pedro Gallese

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia”, expresó Gallese.