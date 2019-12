Nicky Jam viaja a New York y se luce con su nueva enamorada

Nicky Jam fue noticia en los últimos días tras presentar a su enamorada con una romántica fotografía en Instagram. Ante la publicación, distintas seguidoras del cantante de reggaeton se vienen cuestionando por la vida de la bella modelo.

Ante las interrogantes de sus fans, el intérprete de “Travesuras” acaba de realizar otra publicación de Instagram, donde se dejó ver con la mujer que le robó el corazón.

Según se pudo ver en la tierna instantánea, el cantante no teme en gritar su amor a los cuatro vientos. Incluso, Nicky Jam la etiqueta.

“New York with my girl (Nueva York con mi chica)”, expresó el cantante de reggaeton como descripción de su fotografía.

La bella modelo también replicó la romántica instantánea en su cuenta oficial de Instagram. "New York with my man (Nueva York con mi hombre)”, escribió.

Ante esta muestra de amor, los usuarios de las redes sociales se pronunciaron en la sección comentarios y aplaudieron el nuevo estado sentimental del cantante de 38 años de edad.

“Hacen una hermosa pareja”, “Espero se casen”, “A Nicky se le ve muy enamorado”, “No lo puedo creer, Nicky Jam volvió a creer en el amor” y “Que tengan hijos muy pronto”, se pudo leer.

Nicky Jam junto a su enamorada. Foto: Instagram.

La nueva pareja sentimental de Nicky Jam se llama Cydney Moreau, una modelo nativa de Louisiana y según su descripción de Instagram, ella es modelo y atleta.

Cydney Moreau es la nueva enamorada de Nicky Jam. Foto: Instagram oficial.

La pareja de Nicky Jam no es ajena a los reflectores y también es influencer de distintas marcas de ropa y maquillaje. Ella nació un 19 de diciembre de 1994 en la ciudad de Thibodaux.