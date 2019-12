Aracely Arámbula ha sorprendido a toda la prensa mexicana al revelar que se encuentra enamorada y con pareja. Una afirmación importante si tenemos en cuenta que, desde su ruptura con Luis Miguel, la actriz no oficializó a ningún compañero sentimental.

Y es que recientemente al programa “Hoy” de Televisa, Aracely Arámbula confirmó que se encuentra en una nueva etapa amorosa de su vida.

“Siempre uno tiene que tener el corazón alegre, satisfecho contento, con amor... Estoy muy contenta, muy feliz disfrutando. Y bueno sí, por qué no... puedo decir que sí, que estoy llena de amor, estoy un poquito enamorada”.

Y es que en noviembre pasado, la prensa mexicana consiguió sacarle una revelación a la ex de Luis Miguel tras aceptar que se encuentra en una nueva relación amorosa: “Ustedes no se tiene que enterar para que haya. O sea, muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo... pero sí. Sí tengo pareja”.

En ese entonces, Aracely Arámbula agregó que su nuevo novio no está vinculado al mundo del entretenimiento, y pronto se comenzó a buscar la identidad del nuevo galán de la mexicana, hasta que surgió el nombre de Arturo Carmona con quien fue vista en salidas.

A pesar que ninguno confesó romance alguno, lo cierto es que ambos actores aseguraron tener mucho en común, lo que hizo que las teorías sobre una relación se avivaran mucho más.

Este es un hecho particularmente importante, ya que desde que terminó su relación con Luis Miguel, Aracely Arámbula no ha oficializado a pareja alguna, aunque los rumores no estuvieron ajenos a su vida.

De hecho, su relación con Luis Miguel tuvo como fruto a dos hijos, pero con la separación de ambos personajes vinieron algunos pleitos legales, sobre todo por la tenencia y manutención de los menores. De hecho, recientemente se supo que el cantante tendrá que pagar un monto mensual de 600 mil pesos mexicanos para sus hijos Daniel y Miguel.

Esto lo consiguió tras varios años de lucha legal donde Aracely Arámbula, muy apenada, aseguró que Luis Miguel no se estaba haciendo cargo, como se debe, de los gastos de sus hijos con la actriz.

Sin embargo, y a pesar de esto, Aracely Arámbula ha revelado que Luis Miguel es distante con sus hijos, inclusive, no asistió a la primera comunión de estos.