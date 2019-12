Lizbeth Rodríguez ya no será parte de Badabun. Tras las denuncias de sus compañeros youtubers contra la empresa mexicana, la conductora de “Exponiendo infieles” realizó un video en sus redes sociales para dirigirse a sus miles de seguidores.

Según explicó Lizbeth Rodríguez, ella dio un paso al costado de la plataforma que le dio la fama internacional porque “la empresa ya no existe”.

“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida... Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”, señaló la “Chica Badabun”.

Además, Lizbeth Rodríguez aclaró que ella apoyará a los youtubers que denunciaron a Badabun por abusos laborales. “Si ellos me hubieran contado lo que estaba pasando hubiera sido la primera en alzar la voz... Me hubiera gustado que me tuvieran la confianza”, expresó.

En otro momento de su extenso video, Rodríguez confesó que ella no se sintió víctima de abusos en Badabun como sí pasó con sus otros compañeros. “Si el CEO (por César Morales) alguna vez me gritó, yo también le grité. Todo era relacionado al trabajo, yo no considero que me haya agredido”, sentenció.

Asimismo, la personalidad de YouTube señaló que seguirá creando contenido en las distintas plataformas con su equipo de trabajo. “Todo el equipo que conocieron en mis videos seguimos. Estamos entrándole a todo lo que venga porque tenemos ganas de trabajar. Antes que nada somos amigos y seguimos trabajando”, contó.

Lizbeth Rodríguez deja Badabun

Lizbeth Rodríguez realizó un video en su canal de YouTube para explicar su futuro laboral para la temporada 2020.