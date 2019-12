Sarita Sosa criticada por no guardar luto a José José y aparecer en exclusiva revista

Sarita Sosa es un personaje que genera muchas pasiones encontradas entre los mexicanos y los fans alrededor del mundo de su padre José José. Esta vez, la menor del clan Sosa fue el blanco de todas las críticas al conceder una entrevista exclusiva a la revista “Hola” donde se mostró no solo muy contenta, sino también expuso los lujos de los que vive rodeada, hecho que no gustó nada ni a los internautas, la prensa especializada ni a sus propios hermanos.

Y es que todo México quedó impactado cuando la mencionada revista mostró una serie de fotos, vestidas de gala a Sarita Sosa y a Sara Salazar, donde la hija se encuentra de pie, en tanto que la madre aparece sentada.

Sarita Sosa y su madre Sara Salazar en revista "Hola"

En la entrevista que “Hola” realizó a Sarita Sosa, esta aseguró que gracias a José José ella pudo retomar su relación con Yimmy Ortiz, con quien no solo se casó sino también tuvo una hija. Asimismo, confesó no tener rencor hacia sus hermanos José Joel y Marysol: “A mis hermanos siempre les voy a desear lo mejor”, aseguró.

Sin embargo, pronto la prensa mexicana buscaría la opinión de los hermanos de Sarita Sosa y sería Marysol, quien saldría a los medios a declarar sobre la entrevista de la hija menor de José José a la revista “Hola” y lo que reveló sorprendió a muchos.

Sara Sosa, hija menor de José José.

De acuerdo a las palabras dichas por la segunda hija de José José, la revista “Hola” se contactó con ella y José Joel para coordinar una entrevista con los tres hijos que tuvo el ‘Príncipe de la Canción’.

Sin embargo, su sorpresa fue tal no solo cuando esta no se llevó a cabo, sino que tan solo apareció Sarita, junto a su madre Sara Salazar y su esposo Yimmy Ortiz, la misma que terminó siendo publicada el pasado viernes.

Marysol junto a su padre José José.

Ante esto, Marysol comentaría lo siguiente: “Me siento traicionada. Te dicen una cosa y hacen otra... ‘Sabemos que el señor (José José) tiene tres hijos’, ‘si, muy bien’, ‘queremos una entrevista con cada uno de los hijos’, ‘ah, pues, muy bien’... O sea, literal, que vivenciamos lo de la semana y me dije ‘ah, bueno, eso no me dijeron’”.

Pero luego, la segunda hija de José José revelaría que se comunicó con la propia revista “Hola” para dar a conocer su malestar: “Personalmente busqué a la editora de la revista, porque sí fue un poco triste, porque te dicen una cosa y hacen otra y, editorialmente, estuvo muy mal para la revista hacer eso”.

Ante esto, el espacio de espectáculos por Youtube “Chisme No Like” especuló sobre la posibilidad que Sarita Sosa y su madre Sara Salazar fueran las responsables que no se realizara ninguna entrevista a sus hermanos José Joel y Marysol.

“Creo que las Saritas deben haber dicho: ‘Si vas a sacar a mis hermanos no salgo’... Entonces, qué feo. Y, fíjate que hay comentarios (de Marysol) que dicen que esto fue una mala estrategia editorial de la revista (“Hola”), porque cuando publicas es para vender mucho, el morbo vende, pero editorialmente no es una buena movida porque (“Hola”) no es una publicación de espectáculos, es más de sociales. Lo que yo entiendo es que fue negativo para la revista "Hola” México, pero en México no las quieren (a Sarita Sosa y su mamá Sara Salazar)”.

De hecho, muchos han comparado la opulencia y el deseo de limpiar su imagen (muy venida a menos, por cierto) de parte de Sarita Sosa, en contraste con su hermano mayor José Joel, quien ha sido visto haciendo ayuda social a las personas de la tercera en un asilo Veracruz.