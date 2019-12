Isabel Acevedo: “Me sorprendió romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco”

Isabel Acevedo estuvo como invitada en “El show después del show”, programa que conduce Ethel Pozo junto a Renzo Schuller en América Televisión. Como era de esperarse, la popular ‘Chabelita’ respondió algunas preguntas de los panelistas respecto al fin de su relación con el cumbiambero Christian Domínguez.

La bailarina reveló que se sorprendió al enterarse del nuevo romance de su expareja pocas horas después de su ruptura amorosa. El cumbiambero, tras "romper" con la joven artista inició una relación con Pamela Franco, integrante de Alma Bella.

PUEDES VER Karla Tarazona arremete contra Isabel Acevedo por arrepentirse de relación con Domínguez

Christian Domínguez y Pamela Franco.

Cabe recordar que ambos conducían el programa "Se pone bueno", que se emite en Latina. Allí, empezó una especie de íntima amistad que terminó en la oficialización de un nuevo romance.

Al respecto, Isabel Acevedo no pudo creer lo rápido que el líder de la “Orquesta internacional” haya vuelto a retomar una relación tan rápidamente.

“Yo la verdad no voy a negar que me sorprendió, pero él ya es grande y ve cómo hace sus cosas. Yo estoy volteando la página, estoy empezando desde cero y es algo del pasado y ya está”, comentó Isabel Acevedo frente a los presentadores del magazine de América Televisión.

Isabel Acevedo sobre hijo de Christian Domínguez

En otro momento de la conversación con los conductores de “El show después del show”, Isabel Acevedo habló sobre si en algún momento impidió al cumbiambero a que vea al hijo que tuvo con Karla Tarazona. La bailarina lo negó.

"En su momento lo he hablado y su familia lo sabe, yo lo conocí con hijo y jamás podría haberle negado que vea a su hijo, yo tengo una bonita relación con su hija. Jamás podría porque más adelante también seré madre de familia”, sostuvo 'Chabelita'.

Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Durante la conversación, la bailarina evitó referirse a Karla tarazona, sin embargo, indicó que ahora se ha dado cuenta que su relación no inició bien.

“Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática. Por eso nunca me enfrenté con las otras personas y creo que es lo mejor que he podido hacer por mi tranquilidad y la de mi familia”, precisó.

Isabel Acevedo se arrepiente de Christian Domínguez

Finalmente, Isabel Acevedo indicó que sí se arrepentía de su relación con Christian Domínguez. La bailarina lo afirmó con sinceridad.

“Uno de los errores aprende, y si soy honesta sí, sí me arrepiento de haber estado con él”, sentenció.