Harry Styles sobre su orientación sexual: “Es algo divertido”

Harry Styles alcanzó el reconocimiento internacional tras convertirse en uno de los integrantes de One Direction. Actualmente, el artista británico emprendió su carrera como solista con su álbum “Fine Line”.

Las principales características físicas de este trabajo discográfico son los colores de tonalidad rosa, donde Styles posó en una blusa fucsia y un pantalón blanco de diseño acampanado.

Harry Styles en la portada de su nuevo disco. Foto: Instagram oficial.

Ante la publicación de “Fine Line” y la difusión de la sesión fotográfica de este proyecto musical, distintos seguidores de Harry Styles se han cuestionado por la orientación sexual del artista. Detalle que el propio cantante aclaró en una reciente entrevista para The Guardian.

Harry Styles en sesión fotográfica de su reciente disco. Foto: Instagram oficial.

“Lo que usan las mujeres. Lo que usan los hombres. Para mí no se trata de eso. Si veo una bonita camisa y me dicen: ‘Pero es para mujeres’. Pienso: ‘¿Okaaaay?’. Sin embargo, no me hace querer usarlo menos. Creo que en el momento en que te sientes más cómodo contigo mismo, todo se vuelve mucho más fácil”, reflexionó Styles en la entrevista sobre su forma de vestir.

“En términos de cómo quiero vestirme y cuál será la portada del álbum, tiendo a tomar decisiones en términos de colaboradores con los que quiero trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga parecer gay, o me parezca heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial. Y más que eso, no sé, solo creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que lo haya pensado más que eso”, finalizó.