Samuel Sunderland, el actor que da vida a ‘Pedrito’ en “De vuelta al barrio”, habló acerca de lo que cree que significa su personaje para una parte de la juventud peruana.

Según comentó el artista que encarna a uno de los personajes más queridos de la telenovela de América TV, el popular ‘Pedrito’ es un símbolo para un grupo de jóvenes, por su forma de ser.

Samuel Sunderland, 'Pedrito' en "De vuelta al barrio"

Yo represento a todos los chibolos giles del Perú", afirmó, durante una entrevista para el canal de Youtube Moloko Podcast.

Para evitar la polémica, Samuel Sunderland aclaró que sus declaraciones no las hizo con animo de ofender, sino de halagar a muchos jóvenes. “No lo digo como un insulto, lo digo como si fuéramos una comunidad y con orgullo. Lo hago feliz”, precisó.

El actor también confesó algunos detalles sobre su personalidad, al contar las similitudes que hay entre él y el popular ‘Pedrito’ de “De vuelta al barrio”. “Yo nunca me consideré gil, pero fui dándome cuenta que no es así, por ejemplo, soy de los pocos que entra al comedor y se pone a hablar de cómics o se queda más tiempo en el salón de clases haciendo ejercicios de física que aún no han enseñado”, contó, durante la citada entrevista.

‘Pedrito’ y ‘Lili’ se besan en “De vuelta al barrio”

A fines del año pasado, la segunda temporada de la telenovela “De vuelta al barrio” llegó a su fin con una romántica escena protagonizada por ‘Pedrito’ (Samuel Sunderland) y ‘Lili’ (Merly Morello).

Luego de pasar atravesar una serie de eventos, los personajes consiguieron estar juntos y empezaron una tierna historia de amor, la cual sellaron con un beso frente a cámaras.

Tras el beso de ‘Pedrito’ y ‘Lili’, los seguidores se mostraron muy emocionados y difundieron una gran cantidad de memes sobre el tema por medio de las redes sociales.