Britney Spears envía poderoso mensaje a los ‘haters’ por Navidad

La Princesa del Pop, Britney Spears está descontenta con con algunos de sus seguidores en Instagram, pues acaba de publicar un mensaje a sus fans por Navidad, en el que pide a aquellos seguidores que no la quieren mucho, que se abstengan de comentar.

“¡Felices fiestas para todos los amigos! Me encanta compartir con ustedes ... ¡pero es difícil porque la gente dice cosas tan desagradables!”, inicia el texto de la publicación a la que acompaña un video en el que muestra cómo ha decorado este año su árbol de navidad.

Renglón seguido se dirige a los haters: “Si no les gusta una publicación ... consérvalo para ti y deja de seguir a esta persona. No hay razón para actuar como lo haces dejando malos comentarios y acosando a otros. Mantente feliz y amable durante esta temporada de fiestas, y que Dios te bendiga y proteja”, añadió Britney Spears.

La intérprete de Oops!...I Did It Again ha recibido el apoyo de un gran número de usuarios en la red, entre los que se encuentra su novio, Sam Ashgari, quién ha subrayado el hecho que algunos se escondan tras el anonimato de internet para insultar sin consecuencias. “Es muy fácil atacar cibernéticamente y esconderse detrás de sus teléfonos y escribir comentarios malos, pero cuando se encuentran contigo en la vida real, de repente, actúan como si fueran grandes admiradores y quieren una foto”, comentó Sam en el post de su novia.