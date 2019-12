La final de la Liga 1 entre Alianza Lima vs Binacional ha alegrado como ha entristecido a miles de hinchas por el resultado. Entre ellos está el cómico Carlos Vílchez, quien fiel a su estilo apoyó a la blanquiazul a través de Instagram.

En un reciente video en su cuenta oficial, el actor cómico de “El wasap de JB” asegura ser el ‘hombre más buscado del Perú’. “Quiero decir algo muy importante, gracias, muchas gracias alianza lima por todo lo que diste en la cancha y por todo lo que hiciste durante todo este año”, expresó susurrando.

Como se sabe los ‘íntimos’ no lograron campeonar ante Binacional, el equipo necesitaba anotar mínimo 3 goles. “Te amamos Alianza Lima y te llevamos en nuestros corazones, ya lo saben ¡Arriba alianza carajo!, megas para todos, no me han visto”, gritó el actor cómico.

Carlos Vílchez.

El divertido clip de Carlos Vílchez en Instagram generó que las reacciones de sus seguidores, quienes no dudaron en apoyar la arenga del club de Pedro Gallese.

“Orgulloso carajo arriba Alianza”, “Lo máximo mi tío Vílchez”, “Un hincha de verdad no le importa si gano o perdió su equipo, Arriba Alianza”, fueron algunos de sus comentarios.

Carlos Vilchez lloró por Alianza Lima

El actor cómico Carlos Vilchez admitió que derramó lágrimas tras la derrota del club blanquiazul. La fustración le ganó y lo expresó a través de un post en Instagram.

Carlos Vilchez lloró por Alianza Lima. Captura: Instagram

“Gracias por todo Alianza de mi vida, las lágrimas que estoy derramando en estos momentos es por que estoy orgulloso de ser del equipo más grande del Perú, Arriba Alianza”, se lee en la publicación de la mencionada red social.