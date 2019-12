Sheyla Rojas conductora del programa “Estás en Todas” visitó el set de “Esto es Guerra” encontrándose con su expareja Israel Dreyfus con quien mantuvo un corto romance.

La exguerrera se encontró con algunos de sus algunos de sus amigos y se animó a entrevistar a una de sus exparejas del conocido reality.

Con una reciente presentación de un nuevo formato “Dale Play” de dicho programa, la rubia se acercó a su expareja Israel Dreyfus para protagonizar un divertido momento frente a sus cámaras.

La popular “Shey Shey” le preguntó al integrante de “Esto es Guerra” por los retos de actuación con beso. Israel Dreyfus ironizó el tema con la conductora.

“Ahora que todo el mundo está hablando de los besos que se están dando”, dijo la exguerrera.

A lo cual Israel atinó en responder: “No me vengas con que le has pedido a Peter (Fajardo) que hagamos un reto de actuación, Sheyla yo ya te he dicho, Sheyla supérame”, se le escucha decir al modelo.

Ante esta respuesta la conductora volvió a insistir: “¿Por qué no? ¿No aceptarías un remember conmigo? O sea es actuación, es algo profesional como Angie y Jota por ejemplo”, exclamó.

Todo este pedido se trataría de solo un juego, ambos modelos sonriendo ante las cámaras y entre risas se despidieron, después de estas palabras de Israel Sheyla Rojas y Mario Irrivarren aprovecharon en mandar un saludo a su amigo Miguel Arce.