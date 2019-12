Rosalía y Kyie Jenner juntas en Los Ángeles [FOTOS y VIDEO]

El último sábado 14 de diciembre, la popular artista Rosalía publicó una imagen donde posa junto a Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian mientras compartían unas ''mimosas''.

La publicación de Instagram cuenta, hasta el momento, con cerca de 2 millones de ‘Me gusta’ y ha generado miles de comentarios por parte de lo seguidores de las divas, quienes esperaban con ansias este encuentro.

Las redes sociales estallaron la noche del último sábado 14 de diciembre, cuando la cantante española Rosalía compartió en Instagram una instantánea junto a Kylie Jenner en lo que parece ser la terraza de un restaurante de Los Ángeles, California con la leyenda ''Mimosaaaas''.

La intérprete de ''Con altura'' se encontraba en Estados Unidos para participar de los premios Billboard ''Mujeres en la música'', donde fue reconocida como Estrella Emergente 2019. Como se sabe, la menor del clan Kardashian-Jenner, vive en Los Ángeles junto a su pequeña hija Stormi.

Como se difundió recientemente, Kylie Jenner es una ferviente fanática de Rosalía, a quien conoció cuando esta última realizaba presentaciones en los concierto de Travis Scott, expareja de la empresaria y padre de su hija.

Un video que se volvió viral, muestra a Kylie Jenner durante un concierto de Rosalía. Como se observa, la socialité no pudo controlar su emoción y a pesar de no hablar español, no dudó en entonar algunas estrofas del repertorio de la intérprete de ''Malamente''.

Por su parte, Kylie Jenner también compartió la imagen en su cuenta de Instagram, colocó la leyenda: ''madre mía rosalía'', haciendo referencia a una de las canciones de la cantante española. ''kylie bajaleeeeeeeeeeeee", respondió Rosalía en uno de los comentarios a la publicación. Además respondió una historia de la socialité llamándola ''Mamiiii Kylie''.