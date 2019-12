Robert De Niro: " “No puedo comparar a Travis Bickle con Trump”

Inquietantemente estoico, violento y que busca la absolución que no está seguro de necesitar, permitió que Robert De Niro ofreciera una actuación majestuosa y sutil en The Irishman (El irlandés) que tiene la sensación de un logro supremo, y por razones que van más allá de la pantalla.

“El hecho de que Joe, Al y yo estuviéramos haciendo esta película es algo en sí mismo”, dijo el taciturno De Niro, quien también jugó un papel clave en el controvertido Joker de Martin Scorsese .“Marty dirigiéndolo dice algo. Todo establece un tono. La percepción de la audiencia de cada personaje, nosotros juntos y la historia: la película es todas esas cosas ”.

Al prepararse para interpretar a Frank Sheeran, profundizó en el material y fuente, y también habló con personas que lo conocían. Pero cómo ha cambiado su pensamiento sobre la preparación, dijo que no se suicida como lo hizo cuando era más joven.

Lo que quise decir es que tal vez no sea tan necesario estar tan obsesionado. A veces es mejor estar relajado. Haz toda la preparación antes y luego haz la escena, y no te preocupes por eso. Si te preocupas tanto por una escena emocional, puedes hacer un cortocircuito con lo que sea que suceda.

Al inicio de su carrera, se prestó mucha atención a cómo cambió su cuerpo para su trabajo, el ejemplo más famoso: Toro salvaje. En El irlandés también cambió, pero digitalmente para ser más joven. ¿Cómo afectó al rendimiento el no poder sentir esos cambios?

Bueno, es más difícil actuar más joven que al revés. Tuvimos un tipo llamado Gary Tacon que era un entrenador de movimiento. Te tocaba y decía: ‘Tienes 39 años en esta escena’.

¿Y sintió que creíblemente podría lograr eso?

Sentí eso, pero aun así, algunas personas sintieron que no era de esa manera, no lo criticaban. Decían que podían ver mi edad real. Ok, bien, eso es interesante. Debería haber tomado esteroides o algo así. Sabes, Marty lo vería, y yo también lo vi, que habría una expresión en mis ojos durante una escena, pero después de que me molestaran, mis ojos tenían una expresión emocional diferente. Marty estaba preocupado por eso. Tenía la intención emocional correcta, la actitud correcta, pero cuando llegó ese envejecimiento, la expresión en el ojo cambió. Así que tuvieron que encontrar una manera de asegurarse de que después de que yo fuera joven no alteraría la intención de la escena. Fue un problema interesante.

Podría pensar en un personaje como Frank Sheeran o en muchas personas que ha interpretado, tan fundamentalmente inhumano como está escrito en la página. Pero tiene una forma de infundir a todos estos personajes viciosos con algo que se acerca al alma. ¿Hay claves para hacer eso?

La regla en la actuación es que nunca juzgues tu personaje. Los personajes tienen sus razones y tú las entiendes. Estás tratando de ver su punto de vista. Quiero decir, en El irlandés, Frank tiene un problema con su hija. Tiene problemas con los que cualquiera puede identificarse. Nunca pensé en él como amoral o inmoral. Vive en un mundo donde las penas son duras si no haces lo que se supone que debes hacer. Dice que va a hacer algo, lo hace. No me gusta ir a Trump, pero él es una persona que, para mí, no tiene moral ni ética, ni sentido del bien y el mal, es un jugador sucio.

¿Podría encontrar su camino hacia el personaje del presidente Trump?

No me gustaría interpretarlo. Es una persona tan horrible. No hay nada redimible en él, y nunca digo eso de ningún personaje.

¿Encontró cualidades redentoras en Travis Bickle (en Taxi Driver) y está diciendo que no podría hacer lo mismo si interpretara al presidente Trump?

No puedo comparar. No hay un momento en que Trump dijera: “Lo siento. Me doy cuenta de que he hecho algo que no debería haber hecho ”. No tiene ni una gota de redención en él. No se le debe ni una gota de redimibilidad.

La gente ha argumentado que parte de la retórica de Trump ha envalentonado a otros a hacer amenazas o promulgar violencia. Esos argumentos no están lejos de los que la gente hizo sobre Travis Bickle o Joker. ¿Cree que esos argumentos son válidos?

Podrían, pero Trump tiene personas que lo siguen, que están locas y quieren hacer locuras. Lo que estamos haciendo en el cine es como un sueño. Sabemos que no es real. Hay personas que considerarán que cualquier cosa es real y sobre la que no tenemos control. Se supone que el presidente debe dar el ejemplo de tratar de hacer lo correcto. No ser una p... desagradable. Porque eso es lo que él es. Es un pequeño punk petulante. No hay una sola cosa que veo en él o su familia, ninguna cualidad redentora. Es como una familia de gángsters.

¿Qué viste en usted mismo que puso en Frank Sheeran?

¡Ajá! Esa es la pregunta.

¿Y cuál es la respuesta?

Esa es la pregunta, pero la respuesta es personal. Quiero decir, cuando hablé con Marty sobre ciertas cosas sobre la película, a veces es como un sacerdote. Hablamos, y tengo que ser honesto con él para obtener cosas en la película que necesitamos decir. Pero es algo personal que expresaría a través del personaje. No es algo que les diría a otras personas.

Sé que se ha imaginado en un día mirando sus propias películas. ¿Qué esperaría ver?

Probablemente estaría preocupado, porque soy crítico con lo que hice. Pero lo otro es lo que podría aprender si mirara todas mis cosas y tuviera una idea de lo que he hecho, cuál es el patrón. Porque me gustaría hacer algo que sea realmente diferente de lo que he hecho o se sabe que hago.

Si vieras todas tus actuaciones, ¿crees que te sentirías orgulloso?

Tengo razones para mirar mis cosas y no estoy contento. Otras personas miran mis cosas y dicen que ni siquiera saben de qué estoy hablando. No lo sé. No me corresponde decirlo.

La Clave

Cine y plataformas. El irlandés se subió al catálogo de Netflix luego de estrenarse en el Festival de New York.