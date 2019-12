Sarita Sosa intenta colarse en fiesta de Ricky Martin y es rechazada

La hija menor de cantante José José, Sarita Sosa quiso ingresar a un evento en Miamia donde Ricky Martin le habría denegado el pase.

Sarita Sosa intentó participar de un lujoso evento organizado por Ricky Martin y Eva Longoria, sin imaginar que el cantante le haría un desaire al no permitirle ingresar a dicha gala.

José José y su hija Sarita Sosa

En el programa “Chisme No Like”, Javier Ceriani uno de los panelistas explicó que Sarita Sosa se presentó en la fiesta Global Gift Gala, en Miami, a pesar de que no había sido invitada.

Según el periodista la hija de José José asistió al lugar en compañía de su esposo Yimmy Ortiz, pero al llegar a dicho evento se encontró con el puertorriqueño Ricky Martin quien era el anfitrión.

El personal de seguridad al percatarse que tanto su pareja ni ella estaban en la lista de asistentes le impidieron la entrada.

“Atención, última hora. Sarita ustedes saben que desde el día que murió José José se puso las pestañas, comenzó a dar entrevistas, e gusta el fashion, le gustan las cámaras, le gustan las fiestas. Y está de fiesta como loca”, se le escucha decir al conductor.

“Quiero decirles que en Miami en este momento está el Art Basel. El Art Basel es la fiesta de arte más glamorosa del mundo. Y ahí querida, en las fiestas de Art Base, si no estás en la lista, aunque seas Paulina Rubio, o quien seas, no entras”, expresó el presentador.

Esta no sería la primera vez que Sarita sufre un desaire por parte del cantante, años anteriores el puertorriqueño la rechazó durante el casting de “La Voz”.