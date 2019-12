Este sábado 14 de diciembre, Rodrigo González sorprendió en Instagram al compartir videos en los que Ricardo Morán aparecía en estado de ebriedad en la fiesta de Latina. Tras la difusión de estas imágenes, el productor y jurado de “Yo Soy” decidió pronunciarse.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ricardo Morán se mostró muy emocionado al contar lo bien que la pasó en el evento de fin de año organizado por Latina.

“¿Escuchan mi voz? Estoy afónico por haber ‘toneado’ ayer hasta tarde, les tengo que contar que hace tiempo que no me divertía tanto”, manifestó.

“Ayer ha sido la fiesta de Latina, de todas las productoras que trabajamos en Latina y me he vacilado como si fuera mi cumpleaños, hace tiempo que no bailaba tanto, que no ‘toneaba’ hasta el piso”, añadió el productor de tv en Instagram.

Ricardo Morán también se animó a contar algunas anécdotas de lo que vivió en la fiesta de Latina, sin temor a que algunas personas puedan juzgarlo.

“Me he caído, me sacado la mugre, me he despellejado la rodilla, me cayó trago encima, ha sido muy divertido, tengo que admitirlo. Una vez al año no hace daño. Espero que lo hayan pasado muy bien”, expresó el jurado de “Yo Soy” en el video que compartió por Instagram.

Rodrigo González expone a Ricardo Morán en estado de ebriedad

En una de las imágenes que publicó en Instagram, Rodrigo González expuso a Ricardo Morán en estado de ebriedad, bailando frente al escenario donde se encontraba cantando la salsera Daniela Darcourt.

“Ese Morán… parecía su cumpleaños y ya quería robarle el show a la Daniela. Es un excelente padre, tiene derecho a relajarse... Casi te caes, pero la disimulaste bien, tranquilo, no nos dimos cuenta”, escribió el popular ‘Peluchín’ en su post.