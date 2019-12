Tras el escándalo por infidelidad en el que se vio envuelto Pedro Gallese, el arquero se encuentra dispuesto a hacer de todo con tal de retomar la relación con su aún esposa Claudia Díaz.

Recientemente, Claudia Díaz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparecen sus dos pequeños hijos.

Pedro Gallese y Claudia Díaz

“Hermanos”, escribió la joven, junto a la instantánea en la que los pequeños aparecen tomados de la mano, sobre el pasto, cerca del borde de una piscina.

Rápidamente, la publicación de Claudia Díaz comenzó a acaparar la atención de sus seguidores de Instagram, por lo que actualmente ha conseguido más de 3 500 “me gusta”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que dicho post llegó hasta Pedro Gallese, quien no dudó en darle “me gusta”.

Instagram de Claudia Díaz

La reacción del portero peruano generó conmoción entre gran parte de los usuarios de Instagram, que esperan que dentro de poco se concrete la reconciliación de este con Claudia Díaz.

Cabe precisar que, hasta el momento, no se sabe si Pedro Gallese y Claudia Díaz han retomado su romance, ya que ninguno se ha pronunciado al respecto. Además, no han compartido imágenes juntos a través de sus redes sociales.

Pedro Gallese le fue infiel a Claudia Díaz

A fines de noviembre, el programa “Magaly tv, la firme” difundió imágenes en las que Pedro Gallese y Lucero Jara (hija del alcalde de La Victoria Aníbal Jara) saliendo de un conocido hotel de la capital.

Pedro Gallese pide perdón a Claudia Díaz

Luego de la polémica que se generó tras revelarse que Pedro Gallese le fue infiel a Claudia Díaz con Lucero Jara, el arquero le pidió disculpas públicamente a su esposa, al término del partido con el que Alianza Lima clasificó a la final de la Liga 1.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia”, expresó Gallese frente a cámaras.