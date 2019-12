En medio de la polémica por infidelidad de personajes conocidos de la farándula peruana, muchas opiniones salieron a la luz. Entre ellas, la de Natalia Salas, quien asegura que repudia los infieles.

Como se recuerda, los futbolistas Pedro Gallese y Christian Cueva, además, de los cantantes Pedro Loli y Christian Domínguez protagonizaron los escándalos más sonados del año tras engañar a sus parejas.

Según la conductora de ‘El Show después de Show', ella jamás le fue infiel a ninguno de sus enamorados. “Detesto a los infieles. Yo jamás he sacado los pies del plato. Si mi novio me deja de gustar, le aclaro: ‘Sabes, choche, ya no la hago contigo’”, expresó.

Contó que una de sus exparejas le pidió que no trabaje en la pantalla chica, decisión que la llevó a terminar la relación.

Pedro Gallese le fue infiel a su esposa Claudia Díaz.

"Iba a trabajar en una serie y me advirtió: ‘No quiero que mi enamorada salga en televisión’. Le contesté: ‘Tu novia no va a salir, pero tu ex sí’ y terminamos", confesó.

Por otro lado, la actriz criticó a las mujeres que solo se fijan en cuánto dinero tienen sus novios. “Tuve una pareja con la que no iba a trabajar nunca, pero no era feliz. Y lo corté... El dinero solo deslumbra a una vaga”, dijo a Trome.

Además, lanzó un fuerte comentario contra Lucero Jara, la joven de 21 años que fue captada saliendo de un hotel con el arquero de Alianza Lima. Tras las polémicas imágenes de Magaly Medina, la esposa de Gallese anunció el fin de su matrimonio.

“¿Qué puede tener adentro para irse a un hotel con un casado?”, arremetió Natalia Salas.

Cabe resaltar que Natalia Salas conduce el programa “El Show después del Show”, junto a la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, y Renzo Schuller.