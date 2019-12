Lucía de la Cruz revela que su expareja la golpeó cuando estaba embarazada

Lucía de la Cruz se presentó este sábado 14 de diciembre en “El valor de la verdad”, donde sorprendió a sus fans al revelar secretos sobre su pasado. Uno de los momentos más emotivos del programa llegó cuando la cantante reveló que una de sus parejas le propino una fuerte golpiza cuando estaba embarazada.

La criolla contó en el sillón rojo los terribles momentos que vivió tras la agresión que le propinó el hombre del que esperaba un hijo. "Estando embarazada me separé, cuando nació mi hijo nació con un quiste de golpe y con un principio de hidrocefalia. Mi hijo tuvo tres válvulas para el corazón cambiadas”, relató.

Además, se animó a revelar cuál fue la excusa que su expareja utilizó para agredirla físicamente. “Él estaba saliendo con una chica, como 20 años menor que yo y lo perseguí en mi carro. Cuando lo vi, me dio tal golpe que no sentí el dolor, sino una pena tremenda de que la persona a la que yo quería, amaba y era el padre de mi niño me maltratara así”, manifestó en “El valor de la verdad”.

Según comentó, su expareja la tumbó al piso y luego la pateó en el estómago. Lucía de la Cruz se conmocionó al contar que, producto de esta agresión, su hijo nació con hidrocefalia y solo vivió hasta los tres años. “Edson vivió hasta los 3 años, es mi ángel y está a mi lado siempre”, expresó.