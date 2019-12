Mario Irivarren sobre relación con Ivana Yturve: “Somos una pareja atípica”

Hace poco, Mario Irivarren e Ivana Yturbe confirmaron haber retomado su romance luego de diversas idas y venidas desde hace cuatro años. Ante esto, el combatiente de “Esto es guerra” ha decidido revelar algunos detalles sobre el amor que comparte con la modelo, aceptando que tienen una relación “atípica”, así como agradecerle por el gran apoyo que la ‘Princesa Inca’ le ha brindado a su vida.

“Agradecerle por todo el apoyo, por todo estos años que hemos estado en las buenas y en las malas. Somos una pareja atípica tal vez, pero nadie puede dudar del cariño que nos tenemos, valoro todo el tiempo que hemos estado juntos y el que quedará para adelante”, confesó el también modelo.

Mario Irivaren habla sobre su relación con Ivana Yturbe. Foto: Instagram

Como se recuerda, la modelo tuvo una relación corta con Jefferson Farfán y también se le involucró con el futbolista brasileño Neymar, quien la sigue en redes sociales. Al respecto Mario Irivarren comentó: “A quién no le gustaría conocer a Neymar, es un jugador de élite. Nadie puede negar la belleza de Ivana, no creo que haya personas que no lo reconozcan”.

Pero aclaró que ese tema no le provocan ningún tipo de molestia: “No soy celoso, nunca he sido celoso, para nada. Soy un tipo bastante seguro, no me genera celos este tipo de situaciones”.

No pudo evitar comentar acerca de las continuas infidelidades que se han visto en la farándula nacional. Para Mario Irivarren esto no tiene justificación. “Si tú ya sientes que quieres formar una familia y pasar tu vida al lado de una mujer, es porque estás seguro de esa decisión. Si tienes una familia no existe que se te chispoteó, patiné, fue un error, la cosa no es así o es blanco o negro”, afirma el chico reality.

Mario Irivaren habla sobre su futuro en "Esto es Guerra". Foto: Instagram

Respecto a su futuro señala que todavía no se han dado las negociaciones para la próxima temporada de “Esto es Guerra” y que le gustaría en algún momento conducir un programa propio.

“Espero que la oportunidad se dé en algún momento. Tengo la capacidad. Y el programa sería de entrenamiento, algo como hace Angie Arizaga o Yaco Eskenasi. Tan serio no soy", expresa Mario Irivaren.