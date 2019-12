Brenda Gandini tiene una relación estable y feliz con el actor Gonzalo Heredia desde aproximadamente 10 años. En noviembre del año pasado el actor ideó un plan junto a su hijo para proponerle matrimonio a la argentina durante un viaje a Cancún.

La actriz, conocida también por su papel de Olivia en “Floricienta”, contó en el programa “Podemos Hablar” de Telefe que sospechaba que algo pasaba, porque Gonzalo y su hijo Eloy se comportaban raro. “Le pregunté a mi hijo ¿qué quiere papá?, ¿me va a proponer casamiento?”, pero el pequeño no dijo nada.

La romántica propuesta se realizó en un barco junto a sus hijos Alfonsina y Eloy. Brenda Gandini fue llevaba con engaños y mientras una cantante interpretaba la canción favorita de la pareja, Gonzalo le pidió matrimonio.

La actriz estaba tan emocionada que no recuerda cuáles fueron las palabras exactas del actor, además enfatizó que para mantener una relación se requiere de un esfuerzo diario.

“El amor es algo que se construye todos los días. Y en el momento en que eso no pase, que se pueda hablar, que podamos ser una pareja de diálogo”, señaló la también cantante Brenda Gandini.

Pero la actriz también sorprendió con otras revelaciones de la época en que era soltera, pues tuvo algunas malas experiencias con algunos pretendientes.

“Me presentaron un chico a ciegas. Unas amigas me dijeron que tenían la persona indicada para mí, que me iba a encantar y les dije que sí, que bárbaro, y arreglamos una cita”, detalló.

Sin embargo, la cita no fue lo que ella esperaba: "Él era deportista y fuimos a comer pero me empecé a aburrir. Hablaba mucho de él, de las cosas que tenía y de plata. Yo me quería ir y empecé a pensar qué podía inventar como excusa".

Entonces la cantante inventó que estaba enferma y se tenía que ir a su casa. "¿Sabés qué? Yo tengo problemas de alimentación y vos estas comiendo y a mi me hace mal que comas. Me siento mal, me duele la panza, me da nauseas, quiero vomitar”, mintió la actriz, quien luego se fue del lugar y nunca más volvió a hablar con el chico.