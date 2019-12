Durante la última emisión de El Valor de la Verdad, la cantante criolla Lucía de la Cruz reveló que fue la excongresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, la responsable de hacerla desistir en postular al Parlamento por Solidaridad Nacional en las elecciones del 2020.

En entrevista con el periodista Beto Ortiz, la intérprete de “Yo perdí mi corazón” precisó que hasta antes de recibir la invitación de la también excongresista Yeni Vilcatoma para integrar su plancha congresal no tenía intención alguna de participar en la vida política del país.

“Yo soy apolítica, le dije, no pertenezco a ningún partido. ‘Lucía, nos interesa que tú vengas en defensa de la mujer y de los niños’”, dio cuenta la cantante, quien a raíz de esto último es que aceptó unirse al partido amarillo.

No obstante, desde ya un importante número de seguidores le pedía a través de las redes sociales que abandonara este nuevo y arriesgado proyecto.

El problema se ahondó aún más cuando, aceptada la invitación, Lucía dela Cruz sintió que utilizaban su imagen para sacar adelante a Solidaridad Nacional. Incluso llegaron a ofrecerle el número 8 o 4 de un total de 130 postulantes.

Yeni Vilcatoma al momento de coordinar la candidatura de Lucía de la Cruz. Fuente: @YeniVilcatoma2

“Llegué hasta el punto de reunirme en la mesa con todos, sentí algo como que me estaban utilizando. Sabían que conmigo podían tener cámaras, publicidad”, señaló.

Finalmente, el detonante para que Lucía de la Cruz decidiera dar un paso al costado luego de su brevísima incursión en las páginas de política del país fue la intervención de la exfujimorista Rosa Bartra, quien al parecer estaba en desacuerdo con su presencia.

“Por culpa de Rosa (Bartra), ha pedido que no ingreses. Qué bueno, dije, zapatero a sus zapatos. Y mandé un comunicado. La gente me felicitó y mis hijos también me dijeron que estaba perfecto”, sentenció la renombrada criolla. “Y le agradezco a la señora Rosa Bartra que haya dicho que no vaya. Gracias”.