Gisela a Carlos Cacho por confusión al hablar: “Estás más enredado que yo, eso no te lo permito”

La última edición de “El dúo perfecto” llegó cargada de emociones. Pero uno de los momentos de la gala que más llamó la atención fue cuando Gisela Valcárcel le reclamó a Carlos Cacho por un inusual comentario que hizo sobre la participación de Daylin Curbelo y Braulio Chapell.

Tras el término de la presentación de Braulio Chapell y Daylin Curbelo, la mayoría de los miembros del jurado le dio un alto puntaje a la pareja. Sin embargo, Carlos Cacho otorgó tan solo un 8, lo que no fue del agrado de la cantante, quien no dudó en reclamarle por ello. “¿Quiero saber por qué cada vez que vienes me pones tan bajo puntaje?”, le dijo.

Carlos Cacho decidió responder a los cuestionamientos en su contra, pero al hacerlo se enredó al hablar. “Hace muchos años cargo la mochila de la opinión pública, dicen que soy criticón, demasiado opinólogo, que estoy juzgando siempre y, la verdad, le digo a mi país entero y te digo a ti ‘soy estilista’, a eso me dedico. De repente si yo fuera sacerdote, mi mundo sería clérico; si fuera médico, sería clínico; si fuera policía, mi mundo sería policiaco; pero soy estilista y además me encantas, eres una mujer bella, impactante, impresionante, y me agrada que tú seas tan fulminante y que Braulio sea un poco más suave porque todo whisky pasa con agua”, fueron las palabras del estilista.

Al escuchar esto, Gisela Valcárcel se mostró un tanto confundida y sorprendida y se dirigió a Cacho en “El dúo perfecto” para decirle: “Te has mimetizado, estás más enredado que yo, eso no te lo permito”.

Como se recuerda, en ocasiones anteriores, Gisela Valcárcel ha hecho noticia por haberse expresado confusamente.

Tras este hecho, Carlos Cacho procedió a explicarle a Daylin Curbelo y Braulio Chappell que no les dio el máximo puntaje porque aún no han logrado convencerlo como pareja.