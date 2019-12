La boda del año. Edison Flores y Ana Siucho contraerán matrimonio el próximo 21 de diciembre en el Estadio Monumental, la ceremonia y fiesta será transmitida a través de Latina Televisión a nivel nacional.

El futbolista peruano conocido como ‘Orejas’ Flores se confesó ante las cámaras de Reporte Semanal y reveló detalles nunca antes conocidos sobre la pedida de mano y su relación con su futura esposa Ana Siucho.

PUEDES VER Edison Flores se fue de fiesta sin Ana Siucho

Entre sus declaraciones, un detalle saltó a la vista. Edison Flores admitió que no sabe cocinar y ni lavar, incluso, que no tiene conocimiento de cómo se usa una lavadora, a pocos días de su boda.

Sin embargo, para el seleccionado peruano, este no sería un impedimento para ayudar a Ana Siucho en los quehaceres del hogar.

"Yo no sé cocinar porque un día me metí y no sé ni freir un huevo, mi plato sí lo lavo, pero lavar la ropa no la sé. No sé como funciona la lavadora, trapear sí, pero me da flojera", reveló entre risas.

Tras admitir que admira el carácter fuerte de su prometida Ana Siucho, Edison Flores negó que sea ‘pisado’. “También tengo mi carácter, no es que diga sí a todo”, expresó.

Edison Flores: ¿Cómo le pidió matrimonio a Ana Siucho?

El integrante de la Selección Peruana recordó cómo tomó la decisión de pedirle la mano a Ana Siucho durante un viaje a Disneyworld.

Entre risas, Edison Flores confesó que se puso nervioso incluso más que su propia novia, quien creyó que se trataba de una broma.