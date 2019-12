Hoy se cumple un año sin Combate y fans dejan emotivos mensajes

Ha pasado exactamente un año desde que el reality de competencia “Combate” tuvo su último programa por la señal de ATV. En adelante, muchos de los excombatientes, incluido uno de sus históricos conductores migrarían hacia la competencia en América TV “Esto es guerra”. Sin embargo, al programa de los equipos rojo y verde fue el primero en masificar este tipo de formatos.

Por los sets de “Combate” pasaron nombres que se abrieron camino en la selva que es la farándula peruana y que hoy llenan titulares con cada aspecto de su vida que exponen ante el gran público. Entre estos destacan Michelle Soifer, Mario Irivarren, Paloma Fiuza, los hermanos Fabio y Bruno Agostini, Israel Dreyfus, los hermanos Palao, Macarena Vélez, Mario Hart, Pancho Rodríguez, Sheyla Rojas, el popular ‘Zumba’, Jota Benz, Isabel Acevedo, entre otros nombres.

Un 14 de diciembre de 2018 tuvo lugar el último programa de Combate.

“Combate” se estrenó un 27 de junio de 2011 y acabó un 14 de diciembre de 2018 en su décimo sexta temporada.

A lo largo de sus siete años en el aire, “Combate” ganó cinco galardones: de parte de los Premios Luces se impuso en los años 2011, 2012, 2013, 2014 como “Mejor Programa Concurso” y “Mejor Programa de Competencia” y un Premio “La República” como Mejor Programa de Competencia en 2018.

Luciana Fuster y Emilio Jaime en "Combate".

“Combate” tuvo como conductores históricos a la dupla de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller (2011-2015 y 2016-2018) -el primero se mudaría a “Esto es Guerra” una vez acabado el ciclo del reality de ATV-, pero también contaron con otros rostros como: Mario Hart (2018), Gino Pesaressi (2018), Vanessa Jeri (2016) o Jazmín Pinedo (2015).

Como narrador, “Combate” contó con la presencia del experimentado periodista deportivo Peter Arévalo, apodado como “Mr. Peet”.

Israel Dreyfus fue uno de los pocos que nunca abandonó "Combate".

Sin embargo, el reality de competencia de ATV tuvo al “Jefe”, una voz en off que hacía las veces de juez y parte en las diversas competencias de los combatientes. Este personaje fue encarnado por Luis Enrique Outten.

Muchos han recordado que “Combate” cumple un año de haber dicho adiós a la televisión peruana. Uno de estos es la cuenta en Twitter Rating Perú Show quien posteó lo siguiente: “Hoy, 14 de diciembre, se cumple un año sin @Combate_ATV. RT si te gustaría una temporada más. @atvpe”.

El programa final de "Combate" estuvo cargado de muchas emociones.

Algunos de los comentarios de dicha publicación son el reflejo de lo querido que fue este reality de competencias que duró siete años al aire:

“Desde ahí no he vuelto a ver nada en la TV”, “5 temporadas para el equipo rojo y 5 para el verde. Algún día habrá que desempatar. De que se extraña Combate sí es verdad, pero es mejor que sea así hasta que la copia desaparezca de la TV peruana. Porque Combate es bacán”, “pero hagan loq ue hagan @americatv_peru con su rating falso no hace qua nadie suba los 12 puntos en programas diarios”.

Post recordando un año de la desaparición de "Combate".

Otros se mostraron un poco más críticos: “No seas pe***jo. Me gustaría que vuelva, só, pero hau que aceptar que la copia con Ibope (empres que mide el rating en Perú) hicieron que cancela el programa”, “No puedo esperar a que Esto es Guerra salga de la TV”.