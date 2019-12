Anahí de Cárdenas reveló en Instagram que se sometió a su primera quimioterapia, sin imaginar que el cantante Alejandro Sanz le enviaría un emotivo mensaje de apoyo.

La actriz peruana compartió un video en el que relató cómo fue la experiencia de someterse al tratamiento para el cáncer de mama que padece.

“Me siento muy afortunada y muy agradecida desde que empezó este proceso porque he tenido el privilegio de ser atendida por los mejores doctores de este país. Por tener un seguro oncológico que me ha funcionado de manera extraordinaria y del trato que he recibido, cada vez que he ido a las clinicas, que han sido varias”, escribió junto al clip de Instagram.

Al ver esta publicación, diversas figuras del mundo del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo a la artista. Daniela Darcourt, Guillermo Castañeda, Juan Carlos Rey de Castro, Laura Spoya, Yirko Sivirich, Giuliana Rengifo, fueron algunos de los personajes que le mostraron su apoyo a la actriz en este difícil momento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la publicación de Anahí de Cárdenas en Instagram fue comentada por un artista internacional: el cantante Alejandro Sanz. “Eres una jefaza. Dale duro que tú puedes”, expresó el intérprete de “Corazón partio”.

Alejandro Sanz comenta publicación de Anahí de Cárdenas

La actriz peruana vio el comentario del cantante español y no dudó en mostrarle su agradecimiento. “Gracias, acá vamos, metiéndole con todo”, escribió Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas muestra su cicatriz tras someterse a mastectomía

Días atrás, a través de Instagram, Anahí de Cárdenas compartió una foto donde reveló la cicatriz que le quedó tras someterse a una mastectomía para tratar el cáncer de mama que padece.

“Pensé bastante antes de subir esta foto. Lo comenté con una amiga antes de hacerlo. Me dijo, hazlo, nos estás enseñando a tod@s mucho. A lo que le pregunté: ¿y a mí? Me falta una teta. Y sí, me falta una teta. Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora, solo tengo una. Antes de este proceso le pedí a mi novio que me tomé una foto, ayer la vi y dije: mierda, que lindas eran mis tetas. Tantos años que me la pase juzgándome”, escribió en la mencionada publicación.