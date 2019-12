A pocos minutos del encuentro Alianza Lima vs. Binacional por la final de la Liga 1, la cantante de salsa Daniela Darcourt causó polémica al cometer un vergonzoso error durante una entrevista para Gol Perú.

Ante la expectativa del resultado, la salsera dio su score a favor del club blanquiazul; sin embargo, la respuesta no fue la esperada. "Con 1-0 me conformo, pero si me regalan 3 o 4", expresó con entusiasmo.

Cabe recordar que Alianza Lima necesita anotar 3 goles a más para campeonar ante Binacional en el Estadio Matute.

Además, se refirió al arquero de los íntimos Pedro Gallese. “Siento que en el último partido ha hecho un buen trabajo”, mencionó Daniela Darcourt.