Yako Eskenazi cumple 40 años y Natalie Vértiz lo sorprende con romántico detalle

Yako Eskenazi cumple 40 años. Se inició como chico reality en “Esto es guerra” y ahora es conductor de televisión de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” a través de América TV.

El esposo de la modelo y Miss Perú Natalie Vértiz fue sorprendido con un romántico detalle en Instagram. Ella decidió homenajearlo a través de la red social, allí publicó fotos inéditas donde lucen felices.

“¡Feliz cumpleaños, amor! Que esta nueva vuelta al sol te traiga sólo felicidad. Hoy es tu día, vamos a celebrar. TE AMO. #FelízDíaEsposoMío #40isthenew20”, escribió la madre del hijo de Yako Eskenazi.

Cabe recordar que ambos se conocieron en el reality de competencia “Esto es guerra” luego el 11 de julio de 2015 contrajeron matrimonio, la ceremonia fue fue televisada y catalogada como “La boda del año”. Fruto de su amor nació el pequeño Liam.

Captura: Instagram

Yako Eskenazi: ¿qué opina sobre la infidelidad?

El exchico reality causó polémica tras sus recientes declaraciones sobre la infidelidad, un tema sonado en la farándula peruana por las varias rupturas amorosas que involucran a futbolistas peruanos.

Según el esposo de Natalie Vértiz, él prefiere quedarse en casa para no ser infiel. “Yo no salgo a la calle, para qué voy a estar en lugares dónde sé que hay tentaciones. Si, uno tiene que evitar la tentación. Si te gusta jugar no vas a pasar por la puerta del casino”, confesó.