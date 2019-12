Sheyla Rojas se muestra cariñosa con empresario mexicano [VIDEO]

A pesar que ha sido vinculada sentimentalmente en los últimos días con un jugador del Inter de Milán, Sheyla Rojas parece estar interesada en un nuevo galán, un exitoso empresario mexicano a quien dedicó un afectuoso saludo en Instagram, levantando un número de especulaciones sobre un posible nuevo romance de la exchica reality.

Y es que en lo que va del 2019, Sheyla Rojas ha sido vista con diferentes hombres adinerados con los cuales ha sido relacionada sentimentalmente. Esta vez, la exchica reality causó especulaciones entre sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram videos y fotografías al lado de Vicente Calderon III, un reconocido empresario de nacionalidad mexicana.

PUEDES VER: Empresario árabe Yaqoob Mubarak niega estar interesado en Sheyla Rojas

Vicente Calderón III, empresario joyero.

En uno de estos videos compartidos por Vicente Calderón III, se ve a la rubia siendo filmada en un lujoso restaurant donde se encuentra esta, el empresario mexicano y una acompañante más. En las imágenes, Sheyla Rojas manda un beso cuando la cámara la enfoca.

“Hola, Shey”, es lo único que se escucha decir en este video.

Mientras que, en las historias de Instagram, Sheyla Rojas compartió una foto donde el empresario abraza con mucha familiaridad a la ex de Antonio Pavón, mientras esta coge cálidamente su brazo.

La leyenda de esta foto compartida por Sheyla Rojas reza un escueto: “Con mi amigo el mexa (mexicano)”, escribió en Instagram.

Publicación de Sheyla Rojas en historias de Instagram.

Y es que el aparente nuevo saliente de Sheyla Rojas, Vicente Calderón III, es el CEO de Calderón Joyeros, empresa exclusivamente dedicada a la fabricación y comercialización de diamantes y joyas en todo México.

Sheyla Rojas vinculada con futbolista internacional

Antes de la aparición de Vicente Calderón III, Sheyla Rojas fue emparentada sentimentalmente con Valentino Lázaro, jugador del Inter de Milán. Sin embargo, la exchica reality salió a responder estos comentarios.

Últimamente, Sheyla Rojas ha sido criticada por usar retoques fotográficos en Instagram.

“… A veces, ciertas personas crean historias de mi vida personal que no son verdad… A veces, hay que tener cuidado un poco más de cuidado, porque si uno es periodista tiene que hablar con pruebas y fundamentos… un like no dice nada… estoy soltera, disfruto de la etapa de mi soltería y no le doy explicaciones a nadie”.