Después de que Reyli Barba superara un largo periodo de adicciones, el cantautor mexicano confiesa que se siente estable y que tiene siete libretas en las que escribe todos sus arrepentimientos.

“Estoy arrepentido de tantas cosas que no acabaríamos esta entrevista, pero tengo siete libretas escritas con estos arrepentimientos y ahí voy, paso a paso pidiendo perdones”, expuso a la agencia de noticias Notimex.

Su reciente disco “La metamorfosis” es también una revelación, en este Reyli Barba decide contar episodios difíciles en su vida. “Mi nuevo álbum 'La metamorfosis’ es el inicio de la confesión. Incluye las primeras 12 cartas y la treceava es una canción inédita que la familia Cantoral me dio el honor de grabar, la compuso el maestro Roberto Cantoral y se llama ‘Me quedé sin habla’, es la cumbre del disco, no es el bonus track, es el cierre”, explicó.

Pero es en la canción “La llave de la vida” en la que cuenta su intento de suicidio. “Habla de ese momento en que Dios, a través de la música, me dio la mano y me dijo: ‘Calma muchacho, todavía no es tiempo’”, señaló el cantautor.

Reyli Barba contó que desea mantenerse sano, lejos de las adicciones que le causaron tantos problemas personales y familiares.

“Soy un renacido después de lo que pasé y nunca voy a dejar de dar gracias. Espero poderme conservar como hoy, tener la coherencia de ahora, tener la claridad que tengo hoy y el disco que tengo hoy. No es difícil mantenerme sano, difícil es mantenerse insano e inestable”, relató el músico.