El presentador televisivo Raúl Romero y su emotivo encuentro con su excompañero Roger del Águila.

El recordado conductor Raúl Romero regresó a las pantallas y se presentó en el programa “El Reventonazo de la Chola” para hablar un poco sobre su época en “Habacilar”.

Raúl Romero Instagram

El cantante peruano sigue inmerso en sus nuevos proyectos musicales, sin embargo, el famoso ‘cara de haba’ no ha olvidado sus épocas como presentador del programa “Habacilar”, donde estuvo por ocho años.

En una reciente entrevista el integrante de “Los Nosequién y los Nosecuántos” volvió aparecer en televisión nacional junto a Ernesto Pimentel, para revivir una de sus divertidas secuencias que realizaba cuando estaba a cargo de “Habacilar”.

El querido intérprete de “Magdalena” se animó a revivir el icónico tema que hacía junto con su compañero Roger del Águila con quien realizaba “El Baile del Chivito”.

En esta divertida parodia el animador tuvo un emotivo encuentro con el imitador de Roger del Águila, quien lo animó a realizar su emblemático paso.

“Esa canción me resulta familiar”, dijo Raúl Romero antes de bailar al lado de su excompañero. Asimismo, en una reciente entrevista habló sobre su posible retorno a las pantallas, reafirmando que sí existen propuesta, pero que aún no tiene nada concreto.

“A mí me han buscado para hacer televisión, yo no he buscado a nadie. En algún caso me han buscado para un formato nuevo y no sé por qué no salió porque me gustó el formato”, detalló ‘Romerito’.

“Pero en los demás casos, que son tres o cuatro, me han buscado para hacer lo anterior ('Habacilar’ o ‘R con Erre’)”, resaltó.

Días atrás el presentador se animó a entretener a sus fanáticos con un divertido video sobre ‘Coaching de los pasos de la fiesta”, dicho material audiovisual fue bien recibido por sus seguidores, quienes lo aclaman en la televisión.