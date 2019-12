La Tigresa del Oriente tuvo inesperada reacción al ver infidelidad de Elmer Molocho

La Tigresa del Oriente se encuentra en la lupa de la opinión pública, luego que el programa “Magaly TV, la firme” captara a su novio Elmer Molocho besando a la bailarina de la cantante.

Al hacerse público la imágenes del ‘ampay’, reporteros del programa de ATV fueron en busca de la caracterizadora para mostrarle la filmación y conocer cuáles serán las medidas que tomaría; sin embargo, la reacción de la cantante fue inesperada.

“¿Has visto unas imágenes de Molocho besando a una chica obviamente obviamente que no eres tú? ¿Ustedes no tienen una relación Tigresa?”. cuestionó la reportera de Magaly Medina. “Sí”, respondió acto seguido la artista, para luego observar con detenimiento el video que le mostró la mujer de prensa.

Al ver el sonado ‘ampay’ de su pareja con la bailarina, La Tigresa del Oriente indicó que cada uno es libre de elegir su camino.

“¡Ay, no te creo! Si es así....¿Qué puedo decir? Cada uno es libre de elegir su camino. Obviamente que sí (que es desleal). Voy a tener que hablar con ellos, con mi bailarina. Cada uno es libre de su conducta. No es nada leal, ¿no? No es nada leal”, manifestó la cantante.

En ese contexto, la intérprete de “Nuevo amanecer” aseguró que hubiera preferido que Elmer Molocho haga sus cosas de manera clandestina, sin que nadie lo sepa y muchos menos de haber sido captado por las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

“Si quiere hacer sus cosas, que las haga oculto, no así. Ojos que no ven, corazón que no siente”, finalizó La Tigresa del Oriente.