Ignacio Baladán y Karen Dejo se besan en hilarante escena de ‘Al fondo hay sitio’

El reality “Esto es guerra” causa furor con su secuencia “Dale play”, donde los participantes interpretan divertidas escenas de las películas y series más conocidas. Esta vez, los ‘combatientes’ Ignacio Baladán y Karen Dejo fueron elegidos para personificar a la recordada pareja de la teleserie “Al fondo hay sitio”, ‘Fernanda y Joel’ , quienes se besan al final de la escena.

Karen Dejo intentó seguir cada parte del guión y al final de su presentación, sorprendió a todo el set del espacio de América TV, al besar efusivamente a su compañero Ignacio Baladán.

Inmediatamente después de la actuación de Karen Dejo y el uruguayo, llegaron los ‘guerreros’ Rafael Cardozo y Jota Benz para interpretar a ‘Charito’ y ‘Reina Pachas’. A pesar de la gran sorpresa que causó la participación de los ‘combatientes’, los ‘guerreros’ convencieron al jurado y fueron elegidos por Marisa Minetti y Nacho Di Marco como los ganadores.

Ignacio Baladán y Karen Dejo interpretaron a 'Joel y Fernanda' de "Al fondo hay sitio"

Cabe señalar, que precisamente en una de las interpretaciones de “Dale play”, los ‘chicos reality’ Angie Arizaga y Jota Benz protagonizaron una de las escenas más recordadas por los fanáticos del programa y desde entonces, se vienen tejiendo rumores acerca de un posible romance entre ambos modelos.

Incluso, la exproductora del reality, Cathy Sáenz, se animó a dar su opinión acerca de la ‘nueva pareja’, “A mí me encanta, me encanta, me encanta. Primero porque me encanta Jota, me parece un chico súper lindo, bueno, es divertido, no sale, no fuma, recontra sano, coqueto, cariñoso (...) Lo conozco, es mi amigo, lo quiero mucho. No tengo que aprobar nada, pero me gusta verlos juntos”, afirmó la conductora de “Mujeres al mando” para La República.