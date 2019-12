Escuadron 6: Lo nuevo de Ryan Reynolds y Michael Bay

Por: Estefany Barrientos F.

El reparto de Escuadrón 6 estuvo en Sudamérica. La película es la más cara de Netflix ($150 mlls), que fichó a Ryan Reynolds por 27 millones -según Variety- y tuvo al mando al director de Transformers, Michael Bay. “Trabajamos tan duro para compartir proyectos así y ver la reacción de la gente. Y uno siempre cruza los dedos y reza para que la película guste, ¿no? Que la acepten”, nos decía Adria Arjona, un día después de asistir al panel con un auditorio de 3 mil 500 personas en Sao Paulo, Brasil.

“Es la primera vez que estoy en esta parte de Sudamérica. Es asombroso”, sostuvo Reynolds antes de la proyección para la prensa. La cinta ha recibido críticas mixtas; Bay apela al extremo de su estilo llamado “bayhem”, con una apertura de 20 minutos de una persecución en Florencia. Los disparos, choques de autos de gama alta, explosiones y sangre son los protagonistas de la cinta de más de dos horas. ¿Qué le reclaman? Haber ‘dejado a un lado’ el guion sobre un millonario que reúne a cinco expertos (un conductor, acróbata, una médico, una asesina y un sicario) que aniquilarán en el camino a los corruptos. “Creo que (la motivación) de mi personaje es cambiar de dirección. Es una persona de buen corazón. Cuando lo invitan es una oportunidad para borrar lo malo”, comentó el mexicano Manuel García Rulfo, quien interpreta al sicario.

Arjona es ‘la médico’, pero también tiene escenas de acción. “Soy la que más cuestiona las cosas porque no me gusta la violencia, nunca toqué una pistola”, nos dijo. Pero Bay no profundiza en los temas, propone más bien espectaculares enfrentamientos y humor. “Tiene su discurso detrás, pero no se lo toma tan en serio, se disfraza con la comedia”, consideró el mexicano.

De otro lado, la actriz explicó el por qué dijo en una entrevista previa que ojalá le hubieran “advertido” sobre cómo era trabajar con Bay. “La gente habla y te puede decir mil cosas de un ser humano, pero hasta que lo conozcas nunca vas a saber (sonríe), pero me hubiera encantado que me digan que no vas a parar (ríe), su energía es muy loca. Estoy contenta porque me fascinó trabajar con él, es muy loco y es un genio. Es muy rápido, siempre va cinco pasos más adelante que tú. Entonces estás como ‘corriendo’ para tratar de llegar, aunque sea al segundo paso, ¿no? Eso es lo que causa el ‘caos’ (‘bayhem’) del que siempre se escucha”.

PUEDES VER Marvel: Disney discutirá con Scorsese sus polémicas críticas al MCU

García Rulfo coincide en que Escuadrón 6 podría formular la pregunta: ¿qué harías con tanto dinero?. “Sobre todo en nuestros países. En México hay tanta gente con tanto dinero. Si se les ocurre (ayudar) es para beneficiarse con los impuestos. En cambio, las cosas que Bill Gates hace son tan interesantes, para mí es un héroe. Me impresiona cómo hay esa gente, dices: ‘tiene tanto dinero o no lo usa: ¡te vas a morir cabrón y qué vas a dejar!”.

La cinta reúne actores de distintas nacionalidades y los últimos Óscars han sido latinos. ¿Qué opinan de los cambios? ¿Qué falta en los castings, producción...?

Manuel: Es mucho más difícil para los latinos, bueno, para mí, lo veo con mis amigos actores norteamericanos, las puertas para ellos son muchas, porque además son personajes. No sé, hay un casting, y ellos tienen ocho. Pero se están abriendo las puertas de Hollywood, la gente que ve cine busca verse retratado.

Adria: Bueno, yo seguiré diciendo esto: creo que todo tiene que cambiar internamente, no solamente contratando actores y actrices latinas ya se solucionó el problema. Hay que mirar un poco más allá para hacer una buena base. En el lado ejecutivo tienen que empezar a contratar gente en los estudios, después ellos contratarán a los directores y a escritores latinos. El cambio va a continuar para ver más de nuestras historias, ver a nuestra gente trabajando. Como latinos hay que unirnos, dejar los estereotipos, hay que ayudarnos y también dejar las banderas atrás.