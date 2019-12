Este sábado 14 de diciembre, a partir de las 10 de la noche por la señal de Latina, no te pierdas ninguna de las relevaciones que la criolla Lucía de la Cruz hará en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” de Beto Ortiz, entre las cuales destacarán sus más sonados romances con personajes del mundo de la farándula.

La criolla vuelve al “sillón rojo” de Beto Ortiz para contar nuevos datos reveladores sobre su pasado, sus romances, el número de amantes que tuvo, así también el cómo conoció a Jefferson Farfán cuando este recién era un niño que se iniciaba en las canteras de Alianza Lima.

En sus cuentas de redes sociales, Beto Ortiz compartió el único video promocional de la participación de Lucía de la Cruz en “El Valor de la Verdad” con la siguiente leyenda:

“Hicimos el amor en Huarmey... Parece el título de una nueva miniserie, pero es solo una de las candentes y también hilarantes confesiones de una de las mujeres más transgresoras de la canción peruana. Este sábado a las 10, El Valor de Lucía de la Cruz, la leyenda”.

En este video promocional se ven algunas declaraciones que darán mucho de qué hablar durante la semana en la farándula local como revelar que tuvo un encuentro sexual con una de los íconos de la historia del fútbol peruano, Teófilo ‘Nene’ Cubillas, haberle dado “un sencillo” a un infante Jefferson Farfán, y el hecho de haber contado a 99 hombres que pasaron por su cama.

Lucía de la Cruz y un ‘affaire’ con el ‘Nene’ Cubillas

Sobre el primer punto, “¿te jugaste una pichanga con el ‘Nene’ Cubillas?”. Al parecer la respuesta de la criolla fue afirmativa, porque el video presenta la siguiente declaración: “Él iba a verme en un Malibú negro a las 8:30 de la noche. Hicimos el amor en Huarmey”.

Lucía de la Cruz y Jefferson Farfán

Acto seguido, se escucha preguntar a Beto Ortiz: “¿Le chorreabas un sencillo a la ‘Foquita’ Farfán?” a lo que se muestra a Lucía de la Cruz narrando un incidente con un Jefferson Farfán que aún era un niño.

La criolla respondió haciendo uso del sarcasmo: “Tía Lucía, me decía... (Le daba) un sol, un sol cincuenta, con todos sus mocos verdes (venía)…", pero luego confesó estar fastidiada con el delantero del Lokomotiv de Moscú por no haberla invitado a su cumpleaños: “... Estoy molesta contigo Foca, contrataste a Eva Ayllón y a mí no me invitaste (a tu cumpleaños)”.

Lucía de la Cruz: ¿Cuántos novios tuvo?

En la parte final del video promocional de “El Valor de la Verdad” de Lucía de la Cruz se hace referencia al gusto de la criolla por hombres menores que ella. “¿Lucía, eres chibolera?”, la cantante sonríe sabiendo de la fama que la procede para luego mostrarse el siguiente relato:

“He tenido 99 novios contados con palitos en mi cama. Uno, dos, lunes, martes, el miércoles... Soltera, pero no desatendida...”, para luego agregar que ella nunca fue la “querida” de nadie: “... No me gusta ser plato de segunda mesa”.

Lucía de la Cruz renuncia a su candidatura al Congreso

Lucía de la Cruz volvió a estar en boca de todos con “El Valor de la Verdad” luego que anunciara su fallida candidatura a las elecciones congresales de enero de 2020 por el partido Solidaridad Nacional.

Pero esta fue efímera y la criolla terminaría anunciando en sus redes sociales su renunciaba a la misma:

“Yo fui invitada por ese partido porque soy apolítica y creí que a través de todo este mundo nuevo podría seguir ayudando, pero bueno no fue así. Cuando estaba en la reunión con todos, me dijeron para firmar ya que esos papeles iban al Jurado Nacional de Elecciones, pero vi algo que no me gustó, escuché cosas, entonces me paré, agradecí a todos y me fui. Luego envié mi carta de que no iba a ser candidata”.