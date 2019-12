Christian Cueva rompió su silencio en medio del escándalo de supuestas infidelidades contra su esposa Pamela López. El futbolista aseguró que fue un error de haberse vinculado con Shirley Arica y Alexandra Méndez.

En la entrevista para ATV+, el futbolista reconoció sus “tropiezos” y sostuvo que le ha pedido perdón a la madre de sus hijos Pamela López por sus errores.

“Siento mucha cólera. Pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder asimilar estas cosas. Estoy cansado. Yo no veo televisión la verdad, pero siempre me comentan y me dicen que ha salido hablar tal persona. De verdad yo estoy cansado”, manifestó Christian Cueva.

Asimismo, reveló que le pidió disculpas a Pamela López. ”Tuve que pedirle perdón a Dios y a mi familia. He tenido que conversar con mi señora. Ha sido una confusión personal, yo me confundí, yo erré y ya no tiene sentido que estas personas sigan sentándose y comiendo del morbo”, acotó el jugador de la selección peruana.

De otro lado, pidió que a sus detractores que lo dejen tranquilo. “Quiero que me dejen en paz y a mi familia. Mis problemas personales ya los conversé en cuatro paredes, como tengo que hacerlo. Yo no tengo que explicarle al mundo nada. Sinceramente quiero que esto pare”, sostuvo Christian Cueva.

Es importante indicar que el jugador de la Selección Peruana y la madre de sus hijos contraerán matrimonio en medio de diversas especulaciones de infidelidad. Hace solo unas semanas, el futbolista fue señalado por Alexandra Méndez y Shirley Arica de haber tenido contacto con ellas.