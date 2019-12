Brad Pitt y Jennifer Aniston vivirán intenso reencuentro por primera vez

Brad Pitt y Jennifer Aniston se verán las caras por primera vez en más de diez años. Una de las exparejas más famosas de Hollywood se hará presente en los Globos de Oro que se realizará el próximo 5 de enero en Los Angeles.

Los actores, que hicieron vibrar con su historia de amor a miles de fans, vivirán un intenso reencuentro durante la ceremonia. Pues, en esta primera ocasión, Brad Pitt y Jennifer Aniston están nominados en la gala.

Por su parte, Brad como Mejor Actor de Reparto por su papel protagónico en “Once Upon a Time in Hollywood”, mientras que Aniston, estrella de ‘Friends’, ha sido nominada a Mejor Actriz por la serie ‘The Morning Show’.

Jennifer Aniston

Sin duda, la famosa expareja enloquecerá a todos en la alfombra roja de los Globos de Oro y hasta es probable que puedan cruzarse y posar ante las cámaras.

Brad Pitt

“No habrá problemas… ni tensión”, señaló una fuente a la web Page Six. Como se recuerda, Brad Pitt asistió a la fiesta de cumpleaños número 50 de Jennifer Aniston el pasado febrero de este año, por lo que ambos gozan de una buena amistad.

“Brad y Jen siguen siendo amigos. Hablan de vez en cuando, y aunque hay tontos que dicen que volverán a estar juntos, por supuesto que no”, agregó la fuente. “Pero siempre se amarán el uno al otro”, señala.

La ruptura de los famosos actores ocurrió cuando Brad Pitt empezó a salir con Angelina Jolie lo que lo llevó a terminar la relación con Jennifer Aniston.

Brad Pitt niega romance con otra actriz

Hace unos meses, el famoso actor de 55 años fue visto junto a la actriz Alia Shawkat, 25 años menor que él; sin embargo, él negó tener un romance con alguna mujer. “Nada de eso es cierto”, señaló en una entrevista al New York Times.