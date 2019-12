Susy Díaz regresa con Walter Obregón tras agresión: “Quiero tener una noche buena”

Susy Díaz se presentó este jueves en el programa “Válgame” para dar un inesperado anuncio a los panelistas del magazine. La hilarante figura pública reveló el retorno de su relación con Walter Obregón, tras su escandalosa ruptura de hace poco más de un mes.

Según detalla la excongresista, el "espíritu navideño" se apoderó de ella y, en ese sentido, decidió perdonar al empresario de Huarmey.

PUEDES VER: Jota Benz e Israel Deyfruss sorprenden con imitación de Susy Díaz y Monique Pardo

Susy Díaz y Walter Obregón.

“Yo creo que el espíritu navideño (hizo que lo perdone), uno hay que perdonar, hay que pasar el Año Nuevo feliz. Si la pasas feliz y recibes el Año Nuevo feliz, entonces todo el año te va bien. Aparte que no conseguí repuesto”, dijo el controversial personaje.

Así también, minimizó el 'ampay' que Paloma de la Guaracha expuso, asegurando que no le incomoda ya que no aparece ninguna otra mujer.

“También porque no vi ningún ampay de él. De la cucaracha esa (Paloma de la Guaracha)... algo he escuchado, pero en ese video no veo ninguna chica”, sostuvo.

En una graciosa conversación, Susy Díaz contó que ahora su pareja realiza la ‘dieta del arroz con pato’. “Es que cuando llega a Lima es otro, es cariñoso. Hace la dieta del arroz con pato, lo hace a cada rato. Llegando a Huarmey no hace nada, por eso ya no estoy yendo a Huarmey”, bromeó.

En otro momento de la conversación, la figura pública dijo que perdonó al empresario porque desea pasar fiestas navideñas junto a él. “Ya se acerca la Navidad, la Noche Buena, quiero tener una noche buena. De repente Walter en Navidad se va a comer el panetón a otra parte”, expresó.

Susy Díaz.

Susy Díaz olvida polémico pasado con Walter Obregón

Como se recuerda, en los primeros días de noviembre, Susy Díaz anunció la decisión de terminar su relación con Walter Obregón. A través de su cuenta de Facebook, la ‘influencer’ lanzó su comunicado.

Ahora sí es definitivo mi relación con Walter Obregón llegó a su fin. Si un hombre me hace feliz se queda, si no, se va”, escribió.