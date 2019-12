Shawn Mendes llegó a Lima y así lo recibieron sus fans

El cantante canadiense Shawn Mendes ya se encuentra en nuestro país y fue sorprendido con una calurosa bienvenida por parte de sus fans peruanas, quienes lo esperaron en el aeropuerto y fuera del hotel para poder verlo y tomarse una fotografía con él. Lima forma parte de su gira latinoamericana, que ha visitado países como Brasil, Argentina y Chile. El concierto tendrá lugar este sábado 14 en el Jockey Club, luego el intérprete de ‘Señorita’ se dirigirá a México para continuar con sus presentaciones.

Shawn Mendez arribó alrededor de las 3:30 de la tarde en un vuelo privado proveniente de Santiago de Chile, en medio de toda la expectativa causada por su llegada, pues sus más fieles seguidores tenían sus cámaras preparadas y carteles en mano para poder tener algún contacto con el músico.

PUEDES VER Shawn Mendes quiso acercarse a fans y termina en el suelo

Shawn Mendes en Lima

Decenas de peruanos se dieron cita en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recibir al cantante. Sosteniendo carteles y cantando algunos de sus éxitos, los seguidores de la actual pareja de Camila Cabello, esperaban ansiosos la llegada de su ídolo. Lamentablemente el cantante no bajó del vehículo para saludar a sus fans.

Del mismo modo pasó en los exteriores del hotel Marriott, lugar donde el cantante se hospeda. Al lugar también llegaron muchos fans, en su mayoría adolescentes, para poder tomarse una fotografía o obtener un autógrafo del cantante, grande fue su sorpresa al notar que las camionetas donde se trasladaba todo el equipo pasó de largo hacia el interior del estacionamiento del establecimiento.

Shawn Mendes en Lima

Luego de varios minutos, uno de los miembros del equipo de seguridad del cantante, pidió silencio e indicó que Shawn Mendes no iba a poder salir a saludarlos por encontrarse muy agotado luego del vuelo. “Hasta mañana no va a salir. Les agradecemos que hayan venido pero acaso cuando ustedes viajan no llegan cansados... imagínense después de seis shows”, indicó el hombre.