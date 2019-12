Fiorella Méndez reaparece en televisión y descarta reconciliación con Pedro Loli tras infidelidades

Fiorella Méndez rompió su silencio característico y reapareció en el programa “En boca de todos” para dar sus descargos acerca del escándalo de infidelidad del padre de su hijo, Pedro Loli. La joven empresaria manifestó su rotunda decisión de ponerle punto final a su romance con el cumbiambero pese a sus disculpas públicas en “El dúo perfecto”, donde lamentó su situación entre lágrimas y tuvo que ser consolado por Gisela Valcárcel.

“Yo lo único que quiero es paz por mi hijo, yo jamás me voy a expresar mal de él, no lo voy a hacer. Él ya está bastante grande para saber lo que hace y lo voy a tener que ver siempre. Me apena toda esta noticia”, señaló Fiorella Méndez tras ver el video donde Pedro Loli le pide perdón a ella y a su pequeño hijo.

PUEDES VER: Pedro Loli se disculpa con Fiorella Méndez y productora se pronuncia

Además, Méndez aprovechó las cámaras del espacio de América TV para anunciar sus nuevos proyectos tras su separación con Pedro Loli, ahora incursionará como empresaria y contó que está a punto de inaugurar su local de belleza, al igual que su amiga Isabel Acevedo.

Fiorella Méndez reaparece en vivo y da sus descargos sobre infidelidades de Pedro Loli

“Me incomoda toda esta situación porque yo he venido trabajando en este proyecto hace más de 3 meses y he tenido que postergar el lanzamiento por obvias razones”, explicó Fiorella Méndez, refiriéndose a las posibles especulaciones sobre el anuncio de su negocio en medio de todo el revuelo que causaron los motivos de su separación con Pedro Loli.

Fiorella Méndez reaparece en vivo y da sus descargos sobre infidelidades de Pedro Loli

La integrante del equipo de producción de “La banda del chino” dijo sentirse tranquila y está concentrada en sus proyectos, dejando claro que mantiene las puertas cerradas a cualquier posibilidad de regresar con el intérprete de “Cantarte a ti”.

“Nosotros vamos a tratar de llevarnos bien por el bebé, mi hijo se merece respeto y lo mejor que nosotros podamos entregarle. Yo siempre voy a tener un respeto hacia él y su familia. Lo único que tiene que hacer es cumplir con su hijo, que por mí no se preocupe que yo ya estoy bastante grande y trabajo sola. La vida continúa", sentenció.