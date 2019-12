María Pedraza estrena nuevo look [FOTOS]

La actriz española María Pedraza, no sólo es conocida por su interpretación como Marina en la serie Élite, sino por sus revolucionarios cambios de look cada cierto tiempo. Hace poco, en octubre, sorprendió al pintarse el cabello de rubio, y ahora, antes de finalizar el año vuelve a impactar a sus fans con uno nuevo: el look unicornio, que publicó en su cuenta de Instagram.

Hace poco se tiñó el cabello de rubio.

Y es que María Pedraza es atrevida y no escatima al momento de variar estilos. De hecho, parece que es una de sus aficiones ya que la actriz protagonista de Élite no dura un mes seguido con el mismo corte de cabello.

Su melena natural es de color castaño, tal y como la luce en Élite, la serie de Netflix, pero María apuesta siempre por los cambios y el pelo cortito y rubio platino es uno de los que más repite. Esta vez, Pedraza ha vuelto a teñirse el pelo de rosa, destacando su tono de piel claro y sus ojos azules, aunque ha dado un paso más allá: lo ha bautizado como el look unicornio.

El color natural de su cabello es castaño, como el que luce su personaje de Marina en Élite

En las fotografías que muestra en Instagram, María Pedraza luce un moño medio en mitad de la cabeza, como si fuese el cuerno de un unicornio. Si a eso le sumamos el color rosa de su pelo, es fácil asociar el estilismo con este personaje de fantasía. Lo cierto es que el look ha sido todo un éxito.