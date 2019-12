Karla Tarazona encara a Leonard León: “Su personalidad de agresor sale a flote"

Luego de las declaraciones de Leonard León donde la acusa de ‘facturar’ con la vida privada de sus hijos, Karla Tarazona no se quedó callada y tuvo fuertes comentarios contra su expareja. La conductora de “Válgame Dios” desmintió las afirmaciones del cantante y lo llamó ‘sinvergüenza’.

En una entrevista con un medio local, la presentadora resaltó el temperamento de Leonard. “Al decirme sinvergüenza y utilizar esos adjetivos, es un maltrato psicológico público. Su personalidad de agresor siempre sale a flote y sinvergüenza no soy, porque trabajo duro y no les doy lo que me sobra a mis hijos, sino lo que merecen", expresó.

Además, la ex de Christian Dominguez, tuvo severos calificativos contra el padre de sus hijos. "A él sí le podría decir sinvergüenza, irresponsable, desconsiderado y mal padre, porque espera que un juez le diga qué hacer con sus hijos sabiendo que nadie le prohíbe nada”, sostuvo Tarazona, quien de esta manera puso en duda el aprecio de León por sus hijos. Según Karla Tarazona, el intérprete espera las órdenes del juez para asumir sus responsabilidades como padre. “Mis pequeños no merecen retrasos en la pensión, cuando declaré que estuvo atrasado, al día siguiente se puso al día”, indicó la conductora.

Karla Tarazona y Leonard León se ‘vieron las caras’ en careo

Recientemente la expareja se reencontró en una sala del Poder Judicial tras asistir a un careo para tratar una denuncia por agresión. A pesar de encontrarse en el mismo espacio, ‘La Tarazona’ y el ‘León de la cumbia’ ni se miraron, en todo momento estuvieron acompañados por sus respectivos abogados.

Al finalizar el encuentro, se supo que el excantante de los Hermanos Yaipén había negado cualquier acusación en su contra, a pesar de las afirmaciones de Mariela Zanetti, quien aseguró haber sido testigo de las agresiones hacia Karla Tarazona. “A mi si me consta eso, porque ella llegaba con chichones en la cabeza, con el ojo morado. Cada vez que llegaba bien maquillada era porque venía golpeada”, afirmó.