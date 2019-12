Juan Manuel Vargas genera revuelo por publicación subida de tono

Juan Manuel Vargas sigue en el ojo de la opinión pública, debido a que en una reciente entrevista con la prensa de espectáculos evitó hablar sobre la infidelidad de Pedro Gallese, haciendo alusión- indirectamente- al pasado que mantuvo con Tilsa Lozano.

Según Daniel Bernal, extrabajador de Tilsa Lozano, la ex ‘Vengadora’ aún seguía viendo al popular “Loco” Vargas. Frente a las fuertes acusaciones, la jurado de “El dúo perfecto” salió a desmentir todo lo dicho por el que algún día fue su amigo.

“Yo con Juan Manuel Vargas no tengo ningún tipo de comunicación y lo he dicho ya infinitas veces, hace más de cuatro, cinco años (no tengo comunicación con él). Él tiene su familia, yo tengo mis hijos y para darle tranquilidad a todos que eso es una mentira absoluta”, aseguró Lozano.

Juan Manuel Vargas genera revuelo con publicación. (Foto: captura)

En medio del escándalo mediático, a través de sus historias de Instagram, Juan Manuel Vargas publicó un video que ha generado revuelo entre sus cientos de admiradores.

El futbolista usó unas imágenes de una señorita que lucía un top blanco, quien segundos después, se levantó la prenda para dejar poco a la imaginación de los usuarios de redes sociales. Acto seguido, un señor es despertado por su pareja a punto de bofetadas. La esposa adujo que este tenía una pesadilla.

Usuarios de redes sociales aseguran que ese post sería una indirecta del futbolista.

Juan Manuel Vargas prefiere no hablar de infidelidad de Pedro Gallese

El jugador Juan Manuel “Loco” Vargas, durante el evento promocionado por Blanca Rodríguez, evitó dar declaraciones a la prensa de espectáculos con respecto a Tilsa Lozano, y sobre la infidelidad de Pedro Gallese.

El deportista mostró su incomodidad a los reporteros, quienes le preguntaron por la supuesta cercanía que aún mantendría con la ex ‘Vengadora’.