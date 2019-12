En los últimos días el nombre Jenni Rivera se volvió tendencia en las redes sociales debido a que algunos usuarios aseguraron que la cantante sigue con vida y que ahora estaría dedicándose a grabar videos para el conocido canal de cocina llamado I Cook U Cook We All Cook en Youtube.

Han pasado siete años desde la inesperada muerte de La Diva de la Banda y sus seguidores señalaron que la voz de la mujer que publica los videos en el canal de Youtube es muy parecida a la de Jenni, además han asegurado que está viva.

Ante tantos rumores y gran insistencia de los usuarios de la red social, la dueña del canal de cocina publicó un video donde niega tener alguna relación con la cantante. Asimismo, explica cuáles fueron sus razones para ocultar sus publicaciones pasadas.

“Hago este video solamente para decirles que están muy equivocados, para que paren sus teorías de que ella está viva y que soy yo (…) desde ayer me han estado mando miles de links y de tags de todo lo que se ha dicho de mis páginas y tal vez no fue buena idea eliminar todo o hacerlo privado. Mi intención no era que no vieran nada, no estoy escondiendo nada, pero cuando algo pasa con ella, en mi página y todas mis redes sociales vienen y me chingan”, expresó.

Youtuber desmiente rumores. (FOTOS: INFOBAE)

También explicó sobre el propósito de hacer contenido para Youtube y contó que no recibe nada a cambio. La youtuber dejó muy en claro que los objetos que salen en las grabaciones y se compara con los que utilizaba Jenni solo han sido coincidencias.

“Yo soy una ama de casa común y corriente, con hijos, que hace estos videos porque me gusta, no le saco provecho a nada, nadie me paga un quinto. Para mis followers que me quieren y que saben quién soy. Nunca he dicho que soy ella, nunca he dado a entender eso, me gustan las cosas de ella, ¿a quién no?”, dijo.

De igual manera, la mujer aseguró que continuará subiendo videos donde solo se escuche su voz y no se vea su rostro. “No tengo que demostrarle nada a nadie (…) si no quiero salir en cámara es cosa mía, no me siento segura, ¿por qué me están exigiendo?, ¿por qué me piden que haga algo que no quiero? (…) lo voy a hacer cuándo yo quiera, en mi momento, cuando me sienta segura de que quiero hacerlo.

Finalmente volvió a exhortar que todo es una confusión. "No somos la misma persona, no sé de dónde sacan tantas barbaridades, están diciendo cosas que no son. Si van a estar en mi canal, que sea porque quieren estar conmigo, no porque crean que soy una persona que no”, concluyó.

La intérprete de “La Gran Señora” falleció el 9 de diciembre de 2012 y después de siete años su nombre y su legado musical continúan, así como también la verdad detrás del incidente aéreo en el que murió.