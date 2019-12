Henry Cavill sobre The Witcher: “No importa cuán diferentes seamos”

Los tres mil 500 fanáticos que asistieron a la última fecha de Comic -Con Brasil, vieron el adelanto de ‘The Witcher’- con escenas comparadas a ‘Game of Thrones’- la nueva serie de Netflix que se estrena este 20 y pudieron conocer de primera mano, los detalles del rodaje con Henry Cavill (Superman), quien llegó al auditorio sin estar programado.

"(The Witcher') tiene el nivel técnico que no se ve muy a menudo en la televisión", dijo el actor que dará vida a Geralt de Rivia, personaje de los cuentos de Andrzej Sapkowski. "No es un personaje simple, es complicado y siempre lo ha sido. Es tratado como villano".

Cavill participó en el panel al lado de Laurel Schmidt, creadora de la serie. Ambos coincidieron en que el guion plantea varios temas, como las diferencias y que podremos ver “mujeres con poder”. El actor cerró con este mensaje. “Lo que pienso de The Witcher, tanto de los libros, el videojuego y la serie, es que es una historia sobre el respeto. Es mucho más fácil sentir cosas malas porque no estamos de acuerdo con los demás. Pero es importante respetar las diferencias y amarse, no importa cuán diferentes seamos”.

Personajes de The Witcher