Guns N’Roses, después de recorrer por todo el mundo con su formación original, volverá a nuestro país para ofrecer un único concierto, el martes 24 de marzo en el Estadio de la Universidad San Marcos, como parte de su exitoso tour “Not In This Lifetime”.

La banda de Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo), retornará a Lima tras el exitoso concierto de entradas agotadas que realizó en 2016 y que reventó el Estadio Monumental, ocasión en la que la formación original de los “Gunners” expuso su poderío musical ante más de 50 mil fanáticos peruanos, que finalmente pudieron ver en escena al grupo que es considerado como “el más peligroso del planeta”.

El regreso de Guns N’Roses a Lima forma parte de una vasta gira latinoamericana donde la banda liderará los más importantes festivales de la región del verano 2020, tales como Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina), Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México); luego de que su tour “Not In This Lifetime”, que reunió a Axl, Slash y Duff, después de más de dos décadas, fuera considerado como el tercero más exitoso en la historia de la música.

Con este tour, la banda celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It’s So Easy”, “Knockin’ On Heaven’s Door”, entre otras.

Las entradas para asistir al esperado reencuentro de Guns N’Roses con el Perú, el martes 24 de marzo en el Estadio de San Marcos, estarán disponibles al público desde el miércoles 18 de diciembre en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro -y a través de www.teleticket.com.pe- a los siguientes precios en preventa exclusiva para tarjeta Diners Club para el 19 y 20 de diciembre desde las 9 a.m.

¿Cuánto costarán las entradas para Guns N’Roses?

Vip: S/. 576

General: S/. 198

Platinium (Numerado): S/. 790

Occidente A: S/. 340

Occidente B: S/. 250

Oriente A: S/. 300

Oriente B: S/. 250

Tribuna Norte: S/. 130

Los tickets con precio de preventa en general para todo público se pondrán a la venta desde el sábado 21 de diciembre desde las 9:00 am.