Guns ‘N’ Roses regresa a la jungla

Comienza la cuenta regresiva. Guns N’ Roses regresa con la gira ‘Not In This Lifetime’, aquella que inició hace tres años y por la que reunió a 50 mil en julio del 2016 en el Estadio Monumental. El tour de despedida es, hasta el momento, el tercero más lucrativo en la historia de la música. Por delante de ellos está U2 con su gira ‘360’ y Ed Sheeran con ‘Divide’. La banda de Axl Rose superó a ‘A Bigger Bang Tour’ de The Rolling Stones.

El tour se inició con las más grandes expectativas porque reunía a sus integrantes originales después de dos décadas: con un -para algunos- irreconocible Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo). “No en esta vida”, repetía el cantante hace siete años cuando le preguntaban si habría un reencuentro de la banda. Y es que era conocida la enemistad entre él y Slash, del que alguna vez se refirió como “un cáncer que hay que extirpar”.

En su autobiografía, Slash se refirió así: “Cuando los fans me preguntan si algún día se volverá a reunir la formación original de Guns, me resulta difícil tomármelos en serio. Se trata de una necedad. Si conocieran la verdadera historia ya sabrían la respuesta”. Según contó, fue la gira conjunta con Metallica en 1992 lo que ocasionó la separación. La banda consideraba “humillante” la actitud del cantante.

“A Axl se le ocurrió la idea de celebrar fiestas temáticas todas las noches en el backstage. Hubo una fiesta romana, una noche de casino, una fiesta mexicana y no sé cuántas cosas más. Axl nunca comprendió lo ofensiva, egoísta y desconsiderada que era su conducta para todos los demás implicados al salir tarde al escenario en todos los conciertos”.

Sin embargo, la banda se reencontró en el 2016, en un concierto íntimo en Los Ángeles ante 500 personas. La velada fue un éxito y programaron otros conciertos. En el London Stadium alcanzaron 17, 7 millones de dólares en dos presentaciones y el 2018 lo cerraron recaudando 562 millones de dólares. Para el 2020 tienen programados conciertos en Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina), Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México). Las entradas para el público general en Perú (de S/ 130 a S/ 576) inicia el 18 de diciembre a través de la web de Teleticket. El 19 y 20 con la tarjeta Diners (Teleticket) y el 21 para el público en general en los módulos de Teleticket. Los cantantes de ‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child O’ Mine’ y ‘November Rain’ estarán el 24 de marzo en San Marcos.