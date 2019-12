Federico Salazar, conductor del noticiero matutino de América televisión, habló sobre las polémicas infidelidades acontecidas últimamente en la farándula peruana. La figura del canal 4 sostuvo que no viene a criticar ni juzgar casos particulares, pues no tiene por qué decirles cómo se deben llevar las cosas.

"Si se da un caso de infidelidad es muy probable que algo no esté funcionando en la vida de pareja. No me voy a poner a juzgar porque no puedo aplicar mis criterios a las situaciones de otras personas", comentó.

PUEDES VER: Rebeca Escribens se cae al recibir nalgadas de Verónica Linares

Federico Salazar y Katia Condos.

"No le puedo decir a los demás cómo se deben conducir, ya somos adultos y cada uno baila con su propio pañuelo”, expresó el comunicador en una entrevista.

El periodista y su esposa, la actriz Katia Condos, han mantenido una relación muy sólida y han sido modelo de matrimonio en parejas de la televisión peruana. Respecto a ello, el conductor se animó a revelar cuál es la clave de una relación estable.

Federico Salazar y Katia Condos.

En son de broma, la reconocida personalidad de América televisión dijo que "el secreto es taparte los ojos". Así también, indicó que la relación con su esposa es como cualquier pareja, pero con la comunicación siempre presente.

“Cuando una pareja tiene el deseo de continuar junta, todo se resuelve conversando”, contó Federico Salazar en conversaciones con RPP.

Federico Salazar y Katia Condos.

Federico Salazar elogia a su esposa Katia Condos

El periodista destacó, además, el trabajo que realiza su esposa. “Sé respetar el espacio de Katia como actriz, no me molesta que se bese en sus escenas de actuación, no me hago problemas si esto ocurre en el escenario”, acotó.

Sobre sus proyectos para el próximo año, Federico Salazar confesó que espera seguir en la conducción de América Noticias. Así también, añadió que celebrará las fiestas de año nuevo junto a Katia Condos en la playa.