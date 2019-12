Kailani llegó a la vida de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann el 25 de febrero de 2018. Desde ese momento, la actriz viene compartiendo y resaltando los muchos cambios en su vida a través de su Instagram con reflexiones de su faceta de madre.

El largo y tierno mensaje que dedicó la hija de Eugenio Derbez a su bebé en su red social ya ha recibido más de medio millón de “me gusta”.

Aislinn reflexiona sobre los cambios positivos que ha tenido como persona desde que empezó su faceta maternal.

“La personita que me ha obligado a ahondar profundamente en mi pasado para resolver y no seguir repitiendo todo aquello que ya no quiero en mi vida.Quien me ha ayudado a confrontar todo aquello que me apanicaba y darme cuenta que no era tan grave como yo me imaginaba”.

También destaca los continuos aprendizajes que le han permitido descubrir su capacidad incontenible de brindar amor.

“Ella, quien me ha llevado a lugares desconocidos de mi misma, de donde sale una fuerza y un amor que no sabía que tenía. Con quien he comprendido que una comunicación absoluta y verdadera es lo que más agradece, y que lo entiende todo aunque no hable igual que yo. Quien me ha enseñado los frutos hermosos que da el ser honesta con mis emociones frente a ella, sin ocultarle la realidad”.

Aislinn junto a la tierna Kailani.

Con su experiencia de hoy, resalta la importante relación entre padres e hijos.

“Quien me ha enseñado a confiar en lo capaces, sabios e inteligentes que son los niños desde que nacen y que debemos tratarlos como tal. Y ahora que está entrando a una etapa un poco más complicada he aprendido a reconocer y validar sus emociones y sentimientos. Constantemente tratamos de distraerlos de sus berrinches, enojos, dolor, o tristezas con tal de no verlos mal. Pero es importante que ellos sepan que sus padres podemos sostenerlos tranquilamente en esos momentos difíciles, y que todas sus emociones son válidas y permitidas”.

La actriz ha recibido cientos de mensajes, en los que tanto sus seguidores como sus compañeros del medio la felicitan por la gran labor que hace como mamá, además, destacaron la belleza de su bebé Kailani.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes se casaron en 2016 en una íntima ceremonia en Tepoztlán, Morelos, dos años después de que comenzaron su relación tras conocerse en la cinta ‘A la mala’.