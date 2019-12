Rebeca Escribens generó alborotó en su reciente visita en el programa “En boca de todos”. La conductora de “América Espectáculos” también le hizo pasar por un incómodo momento a la expresentadora de “Esto es Guerra”, María Pía Copello, que fue reconocida como la influencer revelación del 2019.

Ante este reconocimiento, la polémica conductora de América TV no se contuvo con su genio e irrumpió el set del programa para “arrebatarle” el galardón a la compañera de Mathías Brivio.

“La influencer revelación del 2019 es María Pía Copello”, anunciaron en “En boca de todos”. “María Pía la rompe en las redes sociales, sin duda, eres la mejor (...) Los que estamos en este medio o intentando hacer algo en las redes, te vemos a ti- de alguna manera- como referente”, sostuvo Tula Rodríguez.

Mientras que María Pía Copello agradecía por el reconocimiento, Rebeca Escribens llegó y le “robó” el premio de “En boca de todos”, frente a la incrédula mirada de Maju Mantilla.

“Tú quieres tener el protagonismo en todo. Este es mi momento, este es mi momento, respeta”, expresó la exconductora de “Esto es Guerra". De inmediato, la conductora de “América espectáculos” le respondió lo siguiente: “María Pía tiene plata para hacer sus videos. No, ya no. Tú tienes tu canal de YouTube. Por contrato, no puedo", sostuvo la también actriz mientras abandonada el set de la producción.

En tanto, Tula Rodríguez se ofreció a recuperar el trofeo de la invitada. La popular ‘Peludita’ fue tras la irreverente conductora y le agarró de los cabellos para quitarle el galardón de la ex conductora de “Esto es Guerra”.

“Déjenme decirles algo: ‘Esto jamás me hubieran hecho en Esto es Guerra’”, manifestó María Pía Copello, después que Carloncho le mintiera que Rebeca Escribens rompió su galardón.