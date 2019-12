Cathy Sáenz habló sobre su permanencia en “Mujeres al mando” y el ritmo que la producción de Latina tiene para fin de año. Además de hablar del matutino, la productora no pudo evitar referirse a la polémica que se ha formado entorno a la relación que existe entre Angie Arizaga y Jota Benz.

“A mí me encanta, me encanta, me encanta. Primero porque me encanta Jota, me parece un chico súper lindo, bueno, es divertido, no sale, no fuma, recontra sano, coqueto, cariñoso (...) Lo conozco, es mi amigo, lo quiero mucho. No tengo que aprobar nada, pero me gusta verlos juntos”, manifestó la conductora de “Mujeres al mando”.

En otro momento, la ex productora de “Esto es Guerra” dejó entrever que entre Angie Arizaga y Jota Benz existiría más que una simple amistad.

“Imagínate. Ustedes saben cómo es en el programa: ‘cuando el río suena es porque piedras trae’. Pero nunca en ‘Esto es Guerra’ es ficción, porque si algo está pasando ahí, es porque algo está pasando también (...) Una de las cosas que hemos defendido en ‘EEG’ es que las cosas no son armadas”, aseguró.

En ese contexto, Cathy Sáenz explicó que lo que están observando a través de las pantallas del reality sería un preámbulo a lo que conocerán más adelante.

“Yo creo que más bien es un pretexto para que la gente se entere de lo que está pasando detrás”, sostuvo la presentadora de “Mujeres al mando”. ¿Oficializarán?

De momento, tanto Jota Benz como Angie Arizaga no han afirmado ni negado sobre el supuesto romance que habría iniciado entre ellos.